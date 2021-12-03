Где и как Пуховчанам заготовить дрова?

Дрова — не проблема, но нужно время.

В последнее время многие жители домов с печным отоплением обеспокоены вопросом: как заготовить дрова? Конечно, хорошие хозяева постарались позаботиться об этом заранее. Но у людей иногда обстоятельства складываются так, что эта работа отодвигается на более поздние сроки. Как сегодня можно купить дрова в лесничествах района и что для этого нужно, рассказывает заместитель директора по идеологической работе Пуховичского лесхоза Ольга Баешко:

— У нас в лесничествах можно заготовить дрова самим. Это могут сделать те хозяева, у которых есть бензопила для заготовки, транспорт для доставки и свободное время. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество, где при наличии в лесу участков усыхания, захламленности, ветровала выпишут ордер на заготовку дровяной древесины на корню, в котором указан разрешенный объем заготовки древесины в разрезе древесных пород, подлежащих рубке, способ очистки места рубки от порубочных остатков, сроки заготовки и вывозки древесины. Далее потребуется самому заготовить дрова, сложить в кучи для обмера, сложить порубочные остатки так, как указано в ордере, и вызвать представителя лесничества для освидетельствования места заготовки и обмера заготовленных дров. После того, как участок принял представитель лесничества, в ордере производится запись «фактически заготовлено и разрешено к вывозке кубометры в разрезе древесных пород» и разрешается вывозка заготовленных дров. Однако данный способ требует от заготовителя некоторых навыков работы с бензопилой, наличие транспорта и необходимость самому готовить, грузить, возить дрова, складывать порубочные остатки и сдавать оконченную рубкой лесосеку лесничеству.

— А если купить готовые дрова, а вывезти своим транспортом?

— Эти дрова не те, которые мы понимаем в обиходе. Дрова топливные мы заготавливаем в двух размерах: 2 и 4 метра длиной. Для их приобретения нужно обратиться в лесничество, написать заявление, заключить договор и выписать товарно-транспортную накладную. В день самостоятельной погрузки дров на погрузочной площадке необходимо произвести оплату за них.

— Большинство людей все- таки хотят, чтобы дрова лесничество доставляло своим транспортом прямо во двор.

— Лесхоз оказывает такую услугу при наличии свободной техники по предварительной записи. Нужно в ближайшем лесничестве написать заявление на покупку дров, заключить договор и стать на очередь. Срок исполнения договорных обязательств — не более месяца с даты заключения договора. Очередь на привоз дров осенью гораздо больше, чем весной и летом. Поэтому при таком способе заготовки лучше позаботиться о дровах в весенне-летний период.

— А как быть владельцам наследственных домов? Они тоже могут обратиться в лесничество и выписать дрова?

— Им необходимо обратиться в сельисполком за справкой о том, что у них есть наследственный дом, и эту справку предоставить в лесничество.

Если такие способы заготовки дров на зиму вам не подходят, можно обратиться в специализированную топливоснабжающую организацию — Пуховичский филиал Миноблтоплива (Гортоп), которая обеспечивает колотыми дровами (полная норма — 4,9 м3) жителей нашего района, не имеющих газового отопления.

Как видите, заготовить дрова — не проблема. Единственное, что может усложнить процесс, — это то, что придется немного подождать.

Анастасия ГЛЕБОВА.