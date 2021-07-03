Госавтоинспекции Беларуси исполнилось 85 лет

В самом сердце Беларуси, на юго-востоке Минской области, находится Пуховичский район. Это единственный в республике район, название которого не совпадает с названием его административного центра. Он был образован 17 июля 1924 года с центром в местечке Пуховичи. Этот день является и датой образования Пуховичского районного отдела милиции. Через год администрация была перенесена в Марьину Горку, поселком с большим потенциалом и более выгодным географическим положением.

Районный отдел милиции в 1920-х годах был немногочисленным: в нем служило 11 человек. Первый начальник милиции в Пуховичском районе — уроженец Новоселковского сельсовета Антон Губар.

В очень сложных условиях приходилось работать в те годы сотрудникам милиции. Не было транспорта, практически отсутствовала телефонная связь с сельскими Советами. Милиционеры в большинстве своем имели начальное образование, не были специалистами в своем деле. Все постигалось путем проб и ошибок. Однако они достойно решали поставленные перед ними задачи по искоренению преступности, в том числе и на дорогах.

3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил первое положение о государственной автомобильной инспекции. Первоначально работники ГАИ должны были бороться с авариями на дорогах, разрабатывать технические нормы эксплуатации автотранспорта, наблюдать за подготовкой шоферов, вести учет автопарка.

В дальнейшем история белорусской госавтоинспекции тесно связана и с историей страны, и с историей других подразделений милиции.

Сотрудникам ГАИ, как и других подразделений милиции, нередко приходилось рисковать жизнью. Есть примеры проявления мужества, преданности своему долгу в истории Пуховичского РОВД. Так в феврале 1976 года автоинспекторы Василий Войцеховский и Владимир Нестеров получили сообщение об угоне автомобиля «Лада» из города Минска. Угнанная автомашина следовала по шоссе Минск-Бобруйск. Вместе с водителем-общественником на автомашине «ЗИЛ» (тогда большинство автоинспекторов не располагало служебным транспортом) выехали на задание. Вскоре увидели угнанную машину, которая стояла с открытым капотом. Один из нарушителей копался в двигателе, еще трое угонщиков оставались в салоне. Отдав приказ шоферу развернуть «ЗИЛ» поперек дороги, автоинспекторы бросились к машине. Однако угонщик успел завести мотор. Василий выдернул ключ зажигания и в тот же момент увидел в нескольких сантиметрах от своего лица дуло обреза. Прозвучал выстрел: это Владимир Нестеров успел мгновенно вытащить пистолет и выстрелил через стекло машины в человека с обрезом. Войцеховский начал оказывать помощь раненому преступнику, а Нестеров вывел из машины остальных и приказал под дулом пистолета лечь на асфальт. На попутной машине они отправили раненого в больницу и, дождавшись оперативную группу, доставили преступников в райотдел милиции.

Указом Президиума Верховного Совета БССР за мужество и высокое профессиональное мастерство при задержании особо опасных преступников сержант милиции Василий Войцеховский и младший сержант милиции Владимир Нестеров были награждены медалями «За отличную службу по охране общественного порядка».

В настоящее время в тделе много достойных сотрудников, на которых можно равняться. Но Пуховичский отдел ГАИ не забывает и тех, кто отдал работе в Госавтоинспекции много лет. В отделе ГАИ Пуховичского РОВД стараются продолжать их славные традиции, преумножать передовой опыт.

— Начальник отдела ГАИ Пуховичского РОВД капитан милиции Дятленок Александр Викторович;

— Старший инспектор по административной практике отдела ГАИ Пуховичского РОВД майор милиции Сипач Вера Александровна;

— Старший госавтоинспектор отдела ГАИ Пуховичского РОВД майор милиции Чижов Павел Михайлович;

— Старший инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД старший лейтенант милиции Матусевич Вадим Викторович;

— Старший инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД капитан милиции Иванченко Вадим Владимирович;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД майор милиции Терехович Владимир Анатольевич;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД капитан милиции Ермолович Алексей Николаевич;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД старший лейтенант милиции Корж Валерий Константинович;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД старший лейтенант милиции Шилец Егор Викторович;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД лейтенант милиции Ходат Алексей Александрович;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД старший лейтенант милиции Сакович Александр Валерьевич;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД лейтенант милиции Воробьев Леонид Николаевич;

— Инспектор ДПС отдела ГАИ Пуховичского РОВД младший лейтенант милиции Путько Александр Валерьевич;

Руководители ОГАИ Пуховичского РОВД:

1986 — 1998 – Косовский Владимир Петрович;

1998 — 2004 – Соколов Леонид Алексеевич;

2004 — 2016 – Сугак Александр Григорьевич;

2017 — 2019 – Жук Ярослав Николаевич;

2020 — по настоящее время Дятленок Александр Викторович.

Сегодня Пуховичский район занимает площадь в 2.4 тыс. кв. км, насчитывает 311населенных пунктов,численность населения составляет около 69 тысяч. Через район проходит автомобильные дороги республиканского значения Минск — Гомель, Логойск — Смолевичи — Марьина Горка, Пуховичи — Узда— Негорелое, Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк, г. Марьина Горка — г.Старые-Дороги. Развита сеть дорог местного значения. Общая протяженность дорог –1525,4 км. Безопастность на них — зона ответственности сотрудников отдела ГАИ Пуховичского РОВД.

ГАИ Пуховичского РОВД.