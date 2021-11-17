Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района

10 ноября в 00-00 поступило сообщение о загорании мусора по адресу: Пуховичский р-н, Блужский с/С, д. Залог Пятилетки, ул. Восточная. По прибытии прибывшей АЦ установлено, что произошло загорание мусора на площади 8 м.кв.

12 ноября произошло две чрезвычайные ситуации, последствием которых послужило короткое замыкание электропроводки. В 13-47 поступило сообщение о том, что горит комбайн по адресу: Шацкий с/С, д. Шацк Пуховичского района. Выяснилось, что произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке без последующего горения.

В 19-51 этого же дня произошло короткое замыкание электропроводки в розетке квартиры по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская д. 25 кв. 4.

Причиной возникновения коротких замыканий является резкий рост в показателях силы тока, которые постепенно увеличиваются параллельно понижению сопротивления в электрических проводах. Высокий электрический ток является основой для создания критических температурных значений. В результате все легко воспламеняемые материалы разгораются, приводя к пожарам. Кроме того, повреждается и изоляция токопроводящих жил в кабелях и проводах.

— искрение розетки – сигнал о ее срочной замене или ремонте;

— один раз в течение пары-тройки месяцев нужно проводить проверку сети и силовой группы, ведь короткие замыкания появляются во времени. Обнаружить возможное замыкание можно по пожелтевшему корпусу с подплавленными участками. Именно это говорит о том, что КЗ протекает сквозь линию;

— в процессе прокладки электрической проводки важно правильно произвести расчет сечения кабельно-проводниковых изделий. Это поможет обойти возникновение перегрузов из-за приборов высокой мощности;

— кабели при установке проводки не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не провоцировать повреждение защитного покрытия.

14 ноября в 13-58 в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о том, что горит жилой дом по адресу: Пережирский с/С, д. Ушанка.

Жилой дом, электрифицирован, АПИ не установлен. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара повреждены стены и имущество. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.

Для того чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит придерживаться парочкой незамысловатых правил:

— Курите в специально отведенных местах;

— Используйте пепельницу;

— Тщательно гасите сигарету;

— Не выбрасывайте сигареты из окон;

— Никогда не курите в постели или кресле;

— Установите дома автономный пожарный извещатель;

— Опасно курить возле горючих жидкостей;

— Как можно быстрее откажитесь от вредной привычки.