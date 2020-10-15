 Инспекция  МНС напоминает: репетиторство должно быть легальным

Согласно действующему законодательству в Республике Беларусь репетиторство — это консультативные услуги по отдельным учебным предметам и дисциплинам, образовательным областям, темам. Это означает, что репетиторством можно заниматься не только со школьниками, но также со студентами и взрослыми людьми. Но при этом надо понимать, что деятельность по обучению новым знаниям и навыкам (например, ораторскому искусству, искусству макияжа и т.д.) репетиторством не является, а относится к деятельности «обучение».

Если вы будете заниматься с учениками самостоятельно, то регистрировать ИП, чтобы быть репетитором, не нужно. Регистрировать ИП нужно только тем, кто планирует нанимать работников для занятий с учениками.

Репетитору не нужно открывать счет в банке и заказывать печать.

Чтобы легально стать репетитором, необходимо обратиться в налоговую инспекцию (не забудьте взять с собой паспорт) и подать письменное уведомление о том, что вы будете заниматься репетиторством. В уведомлении указывается вид деятельности, период, в течение которого вы планируете заниматься репетиторством, место осуществления деятельности. Правильно написать уведомление вам помогут в налоговой инспекции. Подать уведомление можно также онлайн через личный кабинет плательщика.

Репетитор должен оплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Сумма единого налога фиксирована и не зависит от дохода репетитора. В 2020 году для Пуховичского района сумма единого налога установлена в размере 24 рубля в месяц.

Единый налог следует уплатить лишь за те месяцы, в которых осуществляется деятельность.

Льгота по уплате единого налога предоставляется нескольким категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, родителям (усыновителям) детей-инвалидов и другим. Имеете ли вы право на льготу, можно уточнить при подаче уведомления.

Репетитор должен оплатить единый налог до начала осуществления деятельности.

Репетитор может принимать денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме. Но важно помнить, что расчет должен производиться только в белорусских рублях.

Репетитору не нужно вести учет полученных доходов, предоставлять отчетность в налоговый орган, а также приобретать и вести книгу учета проверок.

В случае занятия репетиторской деятельностью без уплаты единого налога репетитору придется уплатить налог за все месяцы, в которых он занимался репетиторством. Если такое нарушение будет выявлено повторно, придется уплатить налог в пятикратном размере.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.