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 Инспекция  МНС напоминает: репетиторство должно быть легальным

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Согласно действующему законодательству в  Республике  Беларусь  репетиторство — это консультативные услуги по отдельным учебным предметам и дисциплинам, образовательным областям, темам. Это означает, что репетиторством можно заниматься не только со школьниками, но также со студентами и взрослыми людьми. Но при этом надо понимать, что деятельность по обучению новым знаниям  и  навыкам (например, ораторскому искусству, искусству макияжа и т.д.) репетиторством не является, а относится к деятельности «обучение».

Если вы будете заниматься с учениками самостоятельно, то регистрировать ИП, чтобы  быть  репетитором, не нужно. Регистрировать ИП нужно только тем, кто планирует нанимать работников для занятий с учениками.

Репетитору  не  нужно  открывать счет в банке и  заказывать печать.

Чтобы легально стать репетитором,   необходимо обратиться в налоговую инспекцию (не забудьте взять с собой паспорт) и подать письменное уведомление о том, что вы будете заниматься репетиторством. В уведомлении указывается вид деятельности, период, в течение которого вы планируете заниматься репетиторством, место осуществления деятельности. Правильно  написать  уведомление вам помогут в налоговой  инспекции. Подать уведомление  можно  также онлайн через личный  кабинет  плательщика.

Репетитор должен оплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Сумма единого налога фиксирована и   не   зависит   от   дохода  репетитора.   В   2020  году  для   Пуховичского   района     сумма   единого  налога   установлена    в  размере  24  рубля  в месяц.

Единый  налог  следует  уплатить  лишь  за  те  месяцы, в которых осуществляется деятельность.

Льгота по уплате единого  налога  предоставляется нескольким категориям граждан:  пенсионерам,  инвалидам, родителям (усыновителям)     детей-инвалидов  и  другим.   Имеете ли вы право на льготу, можно  уточнить  при  подаче   уведомления.

Репетитор  должен  оплатить   единый  налог    до   начала   осуществления    деятельности.

Репетитор может принимать денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме. Но важно помнить, что расчет  должен  производиться  только  в  белорусских  рублях.

Репетитору не нужно вести учет полученных доходов, предоставлять отчетность в  налоговый  орган, а также приобретать и вести книгу учета проверок.

В  случае  занятия     репетиторской     деятельностью  без  уплаты  единого   налога  репетитору придется уплатить налог за все месяцы, в которых он занимался репетиторством. Если такое нарушение будет  выявлено  повторно,  придется уплатить налог в пятикратном размере.

 Инспекция  МНС  Республики  Беларусь  по  Пуховичскому  району.

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