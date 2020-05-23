Из судебной практики — почему водители садятся пьяными за руль

Для любого государства вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности, являются приоритетными, поскольку успешное их решение непосредственно влияет на качество жизни людей, нормальное развитие общества и функционирование государства. Принятая в 2004-м году Директива Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» не только не потеряла своей актуальности, но в условиях борьбы с новыми вызовами выполнение ее предписаний напрямую связано с вопросами жизни и смерти.

Говоря об обеспечении безопасности транспортной деятельности, нельзя не отметить факты грубого игнорирования Правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Вот несколько примеров из судебной практики.

По приговору суда Пуховичского района от 15 октября 2019 года гражданин Л. был осужден к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, со штрафом в размере 100 базовых величин. Такое наказание ему назначено за то, что 12 апреля 2019 года при управлении в светлое время суток автомашиной «Ситроен» на автодороге «Минск-Гомель» он не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, совершил на него наезд, причинив опасные для жизни тяжкие телесные повреждения. Водитель, который ранее был лишен права управления транспортными средствами, не только скрылся с места происшествия, но и в момент его совершения был пьян.

Приговором суда от 7 февраля 2020 года был признан виновным гражданин Р., который 24 сентября 2019 года в темное время суток, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «Рено», на автодороге Пуховичи-Узда-Негорелое, не снижая скорости движения столкнулся с попутным погрузчиком. В результате этого происшествия пассажир автомобиля «Рено» скончался на месте аварии.

В недавней практике суда рассматривалось также дело, когда был осужден нетрезвый водитель, который в результате совершенного ДТП причинил тяжкие телесные повреждения пассажиру, а также сам получил травмы позвоночника и, в итоге, получил инвалидность 1-й группы.

Почему же некоторые не понимают, что человек, который садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, является потенциальным убийцей и самоубийцей одновременно? Почему продолжаются уже ставшие притчей во языцех примеры дорожно-транспортных происшествий с трагическими исходами, совершенные по вине таких нарушителей? И, в конце концов, почему каждый из нас до сих пор не поймет, что понятия «водитель» и «алкогольное опьянение» не могут сосуществовать?

Ответы на эти вопросы связаны, прежде всего, с недостатками воспитания таких лиц и, как следствие, сформированным у них образом поведения, в котором отсутствуют установки на правопослушное поведение, нетерпимость к нарушению закона и к лицам, допускающим эти нарушения.

Почти все обвиняемые, совершившие подобные преступления, раскаиваются в содеянном и объясняют свое поведение исключительно состоянием алкогольного опьянения, которое, как известно, пагубно влияет на сознание человека, стирает его социальные установки и подавляет базовый инстинкт самосохранения. Вместе с тем, разного рода опьянения не только не оправдывают поведение преступника, но и значительно отягчают его ответственность.

По этой причине законодателем предусмотрено более суровое наказание для лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Например, за нарушение Правил дорожного движения водителем, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или смерть, предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы, а за такие же нарушения, но повлекшие смерть двух и более лиц, — от 4 до 10 лет лишения свободы. При этом, несмотря на то, что такие преступления классифицируются как совершенные по неосторожности, уголовный закон позволяет направлять осужденных лиц не в исправительные колонии в условиях поселения, а в исправительные колонии в условиях общего режима, где режим содержания гораздо строже.

Очевидно, что применение жестких мер уголовной ответственности является эффективным сдерживающим фактором, направленным на снижение числа преступлений, совершаемых пьяными водителями, и, как следствие, на обеспечение безопасных условий жизни граждан.

Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ,

председатель суда Пуховичского района.