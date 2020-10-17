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К сожалению, без мам — трогательный праздник прошел в приюте в Дубровке

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По-настоящему трогательным и добрым получился праздник, посвященный Дню матери, который прошел в детском социальном приюте ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» в Дубровке.

Дети понимают, что у родителей сейчас временные трудности, но ребята верят, что мамы и папы сделают все, чтобы семья скоро воссоединилась. Конечно, всем хотелось бы пригласить на этот замечательный праздник доброты сестер и бабушек, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране сказалась на режиме посещения приюта.

Всем мамам передали подарки,  которые  дети сделали своими  руками.

Екатерина   ИЛЬЮШЕНКО.

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