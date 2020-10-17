К сожалению, без мам — трогательный праздник прошел в приюте в Дубровке

По-настоящему трогательным и добрым получился праздник, посвященный Дню матери, который прошел в детском социальном приюте ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» в Дубровке.

Дети понимают, что у родителей сейчас временные трудности, но ребята верят, что мамы и папы сделают все, чтобы семья скоро воссоединилась. Конечно, всем хотелось бы пригласить на этот замечательный праздник доброты сестер и бабушек, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране сказалась на режиме посещения приюта.

Всем мамам передали подарки, которые дети сделали своими руками.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.