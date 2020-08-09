Как идет голосование на самом отдаленном участке района

На самом отдаленном— Сутинском участке для голосования №15 —отдать свой голос могут 390 избирателей. Это жители деревни Сутин, Залог Пятилетки, Каменка, Матеевичи, Шелегово и Красный поселок. Два избирателя голосуют впервые. Они исполнили свой гражданский долг досрочно. На дому изъявили желание проголосовать 50 человек.

В день выборов Президента Республики Беларусь на этом избирательном участке представлена выставка работ местных жителей “С любовью к родному краю”. С концертной программой “Квітней, Беларусь” выступил народный ансамбль народной песни “Милавица” Дубровского сельского дома культуры. Прошла акция “Здоровый я —здоровая семья, или в будущее без риска” и турнир по шашкам, который подготовили педагоги ГУО «Сутинский УПК детский сад-базовая школа».

За ходом голосования на участке смотрят 5 наблюдателей от Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского общественного объединения ветеранов, профсоюза государственных учреждений, профсоюза работников образования и агропромышленного комплекса.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.