Выборы-2020 Общество 

Как идет голосование на самом отдаленном участке района

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На самом отдаленном—  Сутинском участке для голосования №15  —отдать свой голос могут 390 избирателей. Это жители деревни Сутин, Залог Пятилетки, Каменка, Матеевичи, Шелегово и Красный поселок. Два избирателя голосуют впервые. Они исполнили свой гражданский долг досрочно. На дому изъявили желание проголосовать 50 человек.

В день выборов Президента Республики Беларусь на этом избирательном участке представлена выставка работ местных жителей  “С любовью к родному краю”. С концертной программой “Квітней, Беларусь” выступил народный ансамбль народной песни “Милавица”   Дубровского сельского дома культуры. Прошла акция “Здоровый я —здоровая семья,  или в будущее без риска” и  турнир по шашкам, который подготовили педагоги  ГУО «Сутинский УПК детский сад-базовая школа».

За ходом голосования на участке смотрят 5 наблюдателей от Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского общественного объединения ветеранов, профсоюза государственных учреждений, профсоюза работников образования и агропромышленного комплекса.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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