Как насчитывается пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

Порядок изменения размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (далее — пособие до 3 лет) производится в соответствии с пунктом 19 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 (далее – Положение № 569).

Порядок изменения размера пособия до 3 лет зависит от того, когда возникло обстоятельство, влияющее на его размер: до или после принятия комиссией по назначению пособий решения о его назначении. Если после — размер пособия изменяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения этого обстоятельства, если до — со дня его возникновения (ч. 1 и 2 п. 19 Положения № 569).

Вопрос 1: Работница находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – отпуск до трех лет) и получала в полном размере пособие до 3 лет. Она вышла на работу на полную ставку с 1 декабря 2020 года. В каком размере это пособие выплачивается за декабрь?

Ответ: В приведенной ситуации обстоятельством, влияющим на размер пособия, является выход работницы на работу на полную ставку, которое возникло после принятия комиссией решения о назначении этого пособия. Поскольку работница приступила к работе на полную ставку в декабре (с 1-го числа), то размер пособия необходимо уменьшить до половинного с 1 января 2021г. Пособие до 3 лет за декабрь 2020 года должно быть выплачено в полном размере.

Вопрос 2: Работница, работающая на условиях полного рабочего времени, находится в отпуске до трех лет до 15.07.2021. Она прерывает отпуск до трех лет и уходит в трудовой отпуск, а затем вновь уходит в отпуск до трех лет.

Ситуация 1— уходит в трудовой отпуск с 21.12.2020 по 31.12.2020;

Ситуация 2 — уходит в трудовой отпуск с 21.12.2020 по 06.01.2021.

В каком размере работнице необходимо выплатить пособие до 3 лет за декабрь 2020г., январь и февраль 2021г.?

Ответ: Обстоятельствами, влияющими на размер пособия, в данной ситуации являются:

прерывание отпуска до трех лет и уход в трудовой отпуск;

уход в отпуск до трех лет.

В связи с тем, что указанные обстоятельства возникли после принятия комиссией решения о назначении пособия, пособие до 3 лет ей должно быть выплачено следующим образом.

В ситуации 1:

в декабре 2020 г. пособие до 3 лет выплачивается в размере 100% от установленного законодательством (п. 2 ст. 13 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З) (далее — Закон № 7-З). В данной ситуации уменьшение размера ранее назначенного пособия до 3 лет не производится, поскольку обстоятельства, влияющие на его размер (уход в трудовой отпуск, а затем в отпуск до трех лет), заканчиваются в месяце их возникновения (ч. 1 п. 19 Положения № 569).

В ситуации 2:

в декабре 2020 г. пособие до 3 лет выплачивается в размере 100% от установленного законодательством (п. 2 ст. 13 Закон № 7-З);

в январе 2021 г. — в размере 50%. Размер пособия уменьшается с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, влияющих на его размер. В приведенной ситуации отпуск до трех лет прерывается в декабре, поэтому размер пособия уменьшается с 1 января (ч. 1 п. 19 Положения № 569);

в феврале 2021 г. — в размере 100% от установленного законодательством. Трудовой отпуск закончился в январе и в этом же месяце работнице вновь предоставлен отпуск до трех лет, т.е. в январе возникли обстоятельства, влияющие на увеличение размера пособия. Следовательно, с месяца, следующего за месяцем возникновения таких обстоятельств, а именно с февраля, пособие увеличивается до полного размера (ч. 3 п. 19 Положения № 569).

Вопрос 3: Каким образом и на какие периоды назначить пособие до 3 лет в ситуациях, если после окончания отпуска по беременности и родам работнице предоставлены трудовой отпуск, а затем отпуск до трех лет?

Ситуация 1. Отпуск по беременности и родам оканчивается у работницы 11.11.2020. С 12 ноября по 24 ноября ей предоставлен трудовой отпуск, а с 25 ноября — отпуск до трех лет. Работница 9 ноября обратилась в комиссию за назначением пособия до 3 лет. Решение комиссии о назначении пособия принято 10 ноября.

Ответ: в связи с тем, что в данной ситуации обстоятельства, влияющие на размер пособия (трудовой отпуск и затем уход в отпуск до трех лет), возникли после принятия комиссией решения о назначении пособия, пособие до 3 лет должно выплачиваться:

с 12.11.2020 по 30.11.2020 в размере 50% от установленного размера пособия;

с 01.12.2020 — 100% от установленного размера пособия;

Ситуация 2. Отпуск по беременности и родам оканчивается у работницы 11.11.2020. С 12 ноября по 3 декабря ей предоставлен трудовой отпуск, а с 4 декабря — отпуск до трех лет. Работница 9 ноября обратилась в комиссию за назначением пособия до 3 лет. Решение комиссии о назначении пособия принято 10 ноября;

Ответ: в связи с тем, что в данной ситуации обстоятельства, влияющие на размер пособия (трудовой отпуск ноябрь-декабрь и затем уход в отпуск до трех лет в декабре), возникли после принятия комиссией решения о назначении пособия, пособие до 3 лет должно выплачиваться:

с 12.11.2020 по 31.12.2020 в размере 50% от установленного размера пособия;

с 01.01.2021 — 100% от установленного размера пособия;

Ситуация 3. Отпуск по беременности и родам оканчивается у работницы 11.11.2020. С 12 ноября по 24 ноября ей предоставлен трудовой отпуск, а с 25 ноября — отпуск до трех лет. Работница 19 ноября обратилась в комиссию за назначением пособия до 3 лет. Решение комиссии о назначении пособия принято 26 ноября;

Ответ: в связи с тем, что в данной ситуации обстоятельства, влияющие на размер пособия (трудовой отпуск и затем уход в отпуск до трех лет), возникли до принятия комиссией решения о назначении пособия, пособие до 3 лет должно выплачиваться:

с 12.11.2020 по 24.11.2020 в размере 50% от установленного;

с 25.11.2020 — 100% от установленного размера.

Обстоятельство (предоставление отпуска по уходу), влияющее на размер пособия, возникло до принятия комиссией решения о назначении пособия.

Вопрос 4: Работница находится в отпуске до трех лет и получает соответствующее пособие. 04.11.2020 (спустя год после начала указанного отпуска) она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. С какого момента уменьшается размер пособия до 3 лет?

Ответ: Пособие до 3 лет назначается и выплачивается в размере 50% от установленного размера, если лицо, имеющее право на такое пособие и фактически осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, является индивидуальным предпринимателем (подп. 3.6 ст. 13 Закона № 7-З).

Поскольку обстоятельство, влекущее уменьшение размера пособия до 3 лет наступило после принятия комиссией решения о назначении этого пособия, его размер уменьшится с 01.12.2020.

Следует отметить, что получатели государственных пособий обязаны сообщать сведения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера государственного пособия или прекращение его выплаты, не позднее пяти календарных дней после дня их наступления (п. 2 ст. 6 Закона № 7-З).

Вопрос 5: Работница, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, состоит в трудовых отношениях и находится в отпуске до трех лет. В связи с тем, что она не приостановила свою деятельность как индивидуальный предприниматель, пособие по уходу до 3 лет ей выплачивается в размере 50% от установленного размера пособия. С 01.12.2020 деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена. С какого момента пособие до 3 лет будет выплачиваться в полном размере?

Ответ: Пособие до 3 лет назначается и выплачивается в размере 100% от установленного размера, если лицо, имеющее право на такое пособие и фактически осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, является индивидуальным предпринимателем и соответствующая деятельность приостановлена в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет в порядке, установленном законодательством.

Поскольку обстоятельство, влекущее увеличение размера пособия до 3 лет (приостановление деятельности индивидуального предпринимателя) наступило после принятия комиссией решения о назначении этого пособия, его размер увеличивается с 01.01.2021.

Следует отметить, что документом, подтверждающим приостановление деятельности индивидуальным предпринимателем (наступление обстоятельства, влекущего увеличение размера пособия до 3 лет), является уведомление налогового органа по месту постановки на учет в качестве плательщика налога о регистрации заявления о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя (п. 4 и 5 Положения от 18.10.2013 № 919).

Дополнительную информацию можно получить в Пуховичском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по телефонам: 35787, 35882, 35060, 60810, 60809, 35559 и в управлении по труду Пуховичского райисполкома по телефону 21080.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.