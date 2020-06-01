Как подготовить теплоисточник к зиме

Решением Пуховичского РИК от 29 апреля 2020г. № 1475 в Пуховичском районе закончился очередной отопительный сезон для потребителей тепловой энергии первой очереди. Для потребителей второй и третей очереди отопительный период продлился до 04 мая 2020г. С момента прекращения подачи тепловой энергии объектам теплопотребления началась подготовка потребителей и теплоисточников к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов.

Филиал Госэнергогазнадзор по городу Минску и Минской области информирует, что в соответствии с «Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения», все условия необходимые при проведении подготовки потребителя и теплоисточника к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг. должны быть выполнены в срок до 20 сентября текущего года. На основании акта проверки готовности до 30 сентября 2020г. в органах Госэнергогазнадзора должен быть зарегистрирован паспорт готовности потребителя и теплоисточника тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2020-2021игг. с учетом графика регистрации, составленным органом Госэнергогазнадзора и согласованным Пуховичским районным исполнительным комитетом от 06.05.2020г. С графиками регистрации Паспорта готовности потребителей и теплоисточников к работе в ОЗП можно ознакомиться в Пуховичской районной энергогазинспекции Межрайонного отделения Минского района филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области по телефону 35-6-16, 60-8-41 в г. Марьина Горка ул. Володарского д. 13 ежедневно с 08.00-17.00 ( обед с 12.00-13.00) кроме субботы и воскресенье.

Контроль за организацией и выполнением работ по подготовке и проведению ОЗП потребителями тепловой энергии осуществляется соответствующими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь.

Обращаем Ваше внимание на то, что потребитель тепловой энергии имеет право на оформление акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП при полном и своевременном (до 20 сентября текущего года) выполнении следующих условий (Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения):

-обеспечении готовности к приему тепловой энергии;

-выполнении плановых ремонтов основного и вспомогательного тепломеханического оборудования в необходимых объемах и по качеству, соответствующему установленным требованиям,

оформленных актами приемки;

-обеспечении готовности теплоустановок и тепловых сетей к выполнению температурных графиков при всех диапазонах температур наружного воздуха в данной местности;

-окончании всех ремонтных работ на системах теплопотребления, работ по утеплению зданий и помещений;

-выполнении запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования и сооружений в условиях пониженных температур наружного воздуха;

-выполнении испытаний тепловых сетей, водоподогревателей, испытаний и промывок тепловых пунктов, систем отопления, систем вентиляции с оформлением соответствующего акта;

-выполнении проверки технического состояния средств измерений и систем автоматического регулирования теплопотребления;

-наличии поверенных приборов учета тепловой энергии (средств расчетного учета);

-наличии исправных систем регулирования потребления тепловой энергии;

-наличии в тепловых пунктах температурных графиков внутренних систем теплопотребления;

-выполнении предписаний органа госэнергогазнадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, касающихся подготовки к работе в осенне-зимний период;

-обеспечении исправного технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, использующих поквартирное газовое оборудование для отопления и горячего водоснабжения;

-обеспечении надежности электроснабжения.

Напоминаем, что за несвоевременную подготовку теплоисточника и потребителя к работе в осенне-зимний период предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 20.11 «Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».

Елена Змачинская, инспектор Пуховичской районной энергогазинспекции Межрайонного отделения Минского районафилиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области.