Как спасали аиста

Летом видеть на полях прекрасных белых аистов– не редкость. А гнездятся эти дикие птицы чаще всего на деревьях со спиленными вершинами, на столбах высоковольтных линий, водонапорных башнях и домах. Говорят, счастье будет в том доме, где обосновалась семья аистов. Поэтому их гнезда никогда не рушат.

Молодое потомство– это примерно 2-3 птенца. Взрослые аисты кормят их, пока те не станут на крыло. Но, бывает, птицы могут выбрасывать из гнезда плохо физически сформированного птенца или оставляют его, улетая на зимовку. Такие крайние меры объясняются необходимостью регулирования численности потомства в целях сохранения какой-то его части. Другими словами, лучше наверняка вырастить двух здоровых детей, нежели четырех слабых. Такое поведение свойственно ряду крупных хищных птиц. И, в частности, аистам.

–В этом году поступало много обращений от населения по вопросам оказания помощи диким животным,– рассказала начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Колесенко. – Около десяти обращений были связаны с оказанием помощи аистам. Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2019 года №237, решением Пуховичского районного исполнительного комитета создана комиссия по оказанию помощи диким животным. В каждом случае комиссия действовала незамедлительно.

Один из таких случаев произошел 24 августа. Жители деревни Антоново сообщили о том, что аисты улетели, а в гнезде осталась молодая птица.

–Гнездо находилось на столбе высоковольтных линий электропередач,– рассказывает Наталья Колесенко. –Нами были вызваны специалисты Пуховичских районных электрических сетей. Для того, чтобы обесточить линии электропередач, пришлось обесточить всю деревню. В свою очередь сотрудники УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района установили автовышку для поднятия специалиста на высоту гнезда. Птенец был спасен. При осмотре сотрудники ветеринарной службы установили, что уже несколько дней он находился без еды. Никаких повреждений у аиста выявлено не было.

Птица была передана на лечение и дальнейшее содержание юридическому лицу.

–Как правило, животное, которое живет рядом с человеком, не нуждается в самостоятельной добыче пищи, находится в комфортных для жизни условиях. И уже не сможет вернуться в привычную среду обитания. Поэтому хочется напомнить всем жителям Пуховичского района, что если вы приняли решение помочь дикому животному и оставить его у себя на дальнейшее обеспечение, то эти действия должны иметь документальное подтверждение. Для этого вам необходимо обратиться в Пуховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону 4-55-13 или на электронную почту puhproos @ mail . belpak . by .

Комиссия по оказанию помощи диким животным составит акт об обнаружении диких животных и зафиксирует передачу животного на обеспечение физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

О правилах поведения в лесу при встрече с диким животным можно узнать по ссылке: https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/rekomendatsii-dlja-naselenija-po-povedeniju-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnymi-3176/.