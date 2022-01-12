Кочанова: люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны

Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с гражданами по обсуждению проекта Конституции, передает корреспондент БелТА.

«Когда мы организовали работу общественной приемной при Совете Республики, я предполагала, что люди придут не только с вопросами, касающимися Основного закона страны, но и со своими обыкновенными, житейскими. В принципе, так и получилось. Но в большей степени то, что я сегодня услышала, — вопросы, касающиеся проекта Конституции. Я услышала, что люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона нашей страны», — сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, граждане серьезно подошли к этому вопросу. «Мне больше всего импонирует, что они глубоко изучают проект Конституции и приходят действительно с интересными предложениями, причем называют конкретные статьи. Радует, что люди говорят о том, что они поддерживают политику, которая проводится в нашей стране, оценивают достижения, которые есть у нас, и говорят, что все это надо сохранить, — отметила спикер. — Это очень важно. Это то, над чем мы работали все это время, чтобы Основной закон был для нас определяющим. Ведь это то, как будут жить те, кто идет за нами, — наши будущие поколения. Поэтому, конечно, неравнодушных людей очень много, и это радует».