Когда появляются новые друзья — это замечательно. Но прежде, чем начнется дружба, обычно бывает встреча. И она случилась: в День защиты детей работники Центра банковских услуг № 549 в г. Марьина Горка Региональной дирекции по Минской области посетили многодетную семью Екатерины Черкас из Марьиной Горки.

— В этой семье воспитывается восемь деток, поэтому мы приняли решение заглянуть к ним в гости, — рассказывает начальник Центра банковских услуг № 549 в г. Марьина Горка Наталья Роговенко. — Детям мы подарили игры, игрушки, фрукты и сладости, а маме — необходимые в быту предметы. И, конечно, цветы. Случайно оказалось, что они были ее самыми любимыми. Этот небольшой семейный секрет нам раскрыли дети. Для того, чтобы создать им еще больше праздничного настроения, мы приехали с ростовой куклой — Агриком.

Пообщавшись с семьей, работники банка приняли решение по возможности помогать ей в решении имеющихся бытовых проблем и в дальнейшем. Значит, знакомство, которое состоялось в рамках проходящей сейчас акции «30 добрых дел» (приурочена к юбилею «Белагропромбанка»), может перерасти в дружбу, ведь друг — это тот, кто тебе всегда может подставить плечо.

В День защиты детей работники Центра банковских услуг № 549 в г. Марьина Горка Региональной дирекции по Минской области не только ходили в гости, но и сами принимали гостей. И это были ученики СШ №2 г.Марьина Горка, для которых организовали экскурсию-знакомство с банком. Дети с интересом понаблюдали за тем, как оказываются банковские услуги, узнали для себя много нового о людях, которые знают все о «передвижении» денег. Несмотря на то, что гостями банка были далеко не старшеклассники, школьники с интересом слушали новую для них информацию. Экскурсия ребятам очень понравилась.

Елена ИВАНОВА.