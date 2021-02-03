Курсом стабильности — ЗАО «Август-Бел» увеличил выпуск продукции

В 2020 году у нас на заводе произведено 10,9 миллиона литров средств защиты растений 66-ти наименований. По сравнению с предыдущим годом выпуск продукции увеличился на 5 процентов. В структуре производства в стоимостном выражении удельный вес гербицидов составил 40,01 процента, фунгицидов — 35,82 процента, протравителей — 13,01 процента, инсектицидов — 8,42 процента, регуляторов роста — 2,16 процента. Об итогах работы производственной службы беседуем с заместителем директора по производству Эдуардом Васильевым.

— Эдуард Пименович, каким был 2020 год для вашей службы?

— Для нас уже стала нормой стабильная слаженная работа. Но прошлый год проходил в несколько иных условиях, так как появился новый фактор, влияющий на производственный процесс, — пандемия COVID-19. И в дополнение в I квартале произошел резкий рост спроса на средства защиты растений со стороны российских потребителей. Планы производства формируются на основе запросов потребителей. И чтобы их выполнить, всем сотрудникам завода необходимо хорошо потрудиться. В первом квартале рост производства составил 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Далее процесс стабилизировался, и мы успешно справились с поставленными задачами по выпуску продукции.

Параллельно с наращиванием объемов производства мы хорошо поработали над расширением ассортиментной линейки продукции. Часть сотрудников технического отдела работала удаленно, но они своевременно обеспечили всей необходимой технологической документацией. На производство было поставлено 10 новых препаратов, и большинство из них — без непосредственного присутствия разработчиков рецептур и технологов департамента по производству, которые не могли приехать на завод из-за ситуации с COVID-19. Мы запустили препараты в производство самостоятельно. Это новый для нас опыт, и он удался.

В итоге отработали год без задержек в производстве и в поставке продукции потребителям. Все заявки, как иностранных заказчиков (доля экспорта до 80 процентов), так и белорусских сельхозпроизводителей, выполнены своевременно и в полном объеме. В этом году впервые поставили на рынок Бразилии продукцию, прошедшую полный цикл производства, включая упаковку в потребительскую тару, изготовленную в соответствии с жесткими требованиями заказчика. Комбинированная упаковка была сертифицирована на соответствие требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов. Работы выполнялись в соответствии с контрактными обязательствами в сжатые сроки.

— Что помогло успешно справиться с поставленными задачами?

— Еще несколько лет назад генеральный директор компании Александр Михайлович Усков поставил задачу увеличить производственные мощности нашего предприятия до 15 миллионов литров. Для этого у нас были модернизированы технологические линии, установлен роботизированный комплекс на участке фасовки, запущена вторая выдувная машина, усилено энергообеспечение, капитально отремонтирована установка по обезвреживанию отходов и многое другое. Практически не было проблем с сырьем: на начало года в большей части завод уже был обеспечен сырьевыми компонентами, а в течение сезона оно поступало по графику.

Если говорить о человеческом факторе, то начну с профессионализма кадров. На заводе требование директора Евгения Витальевича Плотиннова о постоянном развитии и росте каждого работника стало правилом. У нас в обучение персонала вкладываются большие средства. Этот процесс идет практически беспрерывно, он максимально приближен к потребностям производства, потому что строится с учетом заявок руководителей подразделений. И это, безусловно, дает свои результаты.

Особо хочу отметить значительный профессиональный рост наших мастеров. Если года три назад мы могли говорить, что кто-то из них сильнее, а кому-то не хватает либо практики, либо достаточного опыта руководства, то сейчас все выровнялись, стали полноценными руководителями, плюс к тому имеют рабочую профессию, а некоторые — даже высший квалификационный разряд по ней. И если раньше аппаратчики 5-го разряда с вопросами чаще обращались к технологам или к руководителю службы, то сейчас большую их часть решают непосредственно с мастерами. Правда, пока не закрыт вопрос технологического сопровождения в сменах. Решением является введение в структуру цеха сменных технологов.

Если в целом, то, на мой взгляд, в этом году к профессионализму добавились более теплые человеческие отношения между подразделениями. Должное внимание руководства предприятия и компании к защите работников от COVID также в немалой степени сказалось на заинтересованности сотрудников в самоотдаче. В итоге в течение года не было авральных ситуаций, все работы проводились планово, возникающие вопросы решались слаженно и оперативно.

Существенные улучшения произошли и в плане обслуживания. Сегодня здесь главный принцип — своевременно провести техническое обслуживание. Это совместная работа, в которой были задействованы сотрудники инженерной службы и работники цехов, а с появлением системы маркирования — и отдела информационных технологий. Причем участие в обслуживании документально подтверждается: кто и когда выполнял, какие работы. И если возникают проблемы, несложно тут же выяснить, по чьей недоработке они произошли.

Отмечу также, что в связи с переходом на новую информационную систему ERP на платформе SAP заметно легче стало планировать производство, так как все прозрачно и все пользуются одной информацией.

Хочу поблагодарить сотрудников службы качества и складского хозяйства за компетентный подход к делу, оперативное решение возникающих вопросов и взаимопонимание.

Все эти факторы в совокупности и помогли успешно выполнить запланированную программу.

— А что в перспективе?

— В этом году нас ждет еще более активная работа по увеличению ассортимента продукции. Каких-то больших проектов по модернизации производства не планируем, потому что в основном цехе технологические линии усовершенствованы, почти на 100 процентов обновлен участок фасовки, вдвое увеличена мощность цеха полимерной тары и налажена работа участка термического обезвреживания отходов.

Единственное, чего нам не хватает, — мощностей по разогреву. Существующие пояса разогрева позволяют обеспечить выполнение планов производства, но мы хотим еще облегчить работу людям и взамен поясов поставить камеры. Этим, во-первых, увеличим мощности разогрева, а во-вторых, улучшим условия труда.

Кроме того, инженерная служба прорабатывает вопрос уменьшения шума посредством замены реакторов и перехода на менее шумные насосы.

Мы и далее будем уверенно двигаться вперед курсом совершенствования и стабильности.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».