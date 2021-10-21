Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: есть осторожный оптимизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко с осторожным оптимизмом высказался насчет текущего уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом он заявил сегодня во время общения с представителями трудового коллектива Минской областной клинической больницы, передает корреспондент БелТА.

Глава государства поблагодарил медперсонал за то, что они терпят очередной подъем заболеваемости коронавирусом .»Вижу, вы с большими сложностями, трудностями, как везде, наверное, но справляетесь с этим. Поэтому огромное вам спасибо «, — отметил Президент.

По его словам, в некоторых регионах наблюдается снижение темпов заболеваемости. Число больных, конечно, увеличивается, но уже не так стремительно, как это было две недели назад. «В целом по стране мы это ощущаем. Поэтому есть некий осторожный оптимизм, что мы прорвемся. То, что мы прорвемся, — это точно, но хотелось бы быстрее», — сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к медицинским работникам, глава государства подчеркнул необходимость при любых обстоятельствах, сложностях не останавливать оказание плановой помощи. «Представьте, что война и мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей, — обратил внимание белорусский лидер. — Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает переживать. Поэтому ваша встреча с больным человеком, пациентом или просто пришла старушка — это уже выздоровление. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться».-0-