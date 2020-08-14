Милиция устанавливает личность женщины, которая была смертельно травмирована поездом вблизи Марьиной Горки

Пуховичским РОВД устанавливается личность женщины, которая 09.08.2020 года в 22.10 была смертельно травмирована в черте г. Марьина Горка на 435 км пикет 3 на железнодорожных путях пассажирском поездом №631 сообщением «Гомель- Минск».

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 160 см., волос короткий темный.

Была одета: в мастерку черного цвета на замке «Молния», кофта темно-синяя на пуговицах, майки белая с кружочками синего и красного цвета, серые брюки, тапки серого цвета.

Лицам, которым что-либо известно, просьба сообщить в Пуховичский РОВД: тел. 102, 801713- 35548, 801713- 35534, 801713- 95602.

8029-3450534 (А1), 8029-2288370 (МТС).