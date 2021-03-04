Минздрав определит лаборатории для тестов с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19»

Министерство здравоохранения определит перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19». Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 1 марта 2021 года №44р, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

«Документ принят в целях обеспечения оказания в стране услуг физическим лицам, перемещающимся по территории Евразийского экономического союза воздушным транспортом, с использованием мобильного приложения», — отметили в пресс-службе.

Министерству здравоохранения также необходимо обеспечить взаимодействие с республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» по вопросам передачи данных в систему «Путешествую без COVID-19».

Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить взаимодействие с Минздравом при организации перемещения через воздушные пункты пропуска лиц при предъявлении ими с использованием этого мобильного приложения отрицательных результатов тестов на инфекцию COVID-19.