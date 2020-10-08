МЛЫН.BY объявляет о старте приема предложений по вопросу конституционной реформы
Портал МЛЫН.BY и газета «Мінская праўда» объявляют о старте приема предложений по ключевым вопросам страны.
Вы живете в Минской области? Считаете, что стране нужны изменения? И вы знаете какие? Понимаете, как улучшить основной документ государства? Тогда приглашаем вас высказать свое мнение на интерактивной площадке регионального медиахолдинга.
2 октября Палата представителей Национального собрания разместила на своем сайте объявление о приеме предложений по внесению изменений в Конституцию. Подписчики нашего издания и читатели портала также периодически присылают нам письма, в которых рассказывают о своем видении Конституции. Именно поэтому редакцией было принято решение о сборе таких данных и их дальнейшей обработке.
Авторы конструктивных предложений будут приглашены к участию в тематических круглых столах. Мероприятия пройдут в крупных городах области. О их проведении будет сообщено заранее.
Прислать свои предложения можно:
- на сайте МЛЫН.by в разделе Контакты;
- на электронную почту: info@minpraud.by, mlynby@mail.ru;
- в WhatsApp по номеру телефона: +375 (44) 537-66-21;
- в «Viber» по номеру телефона: +375 (44) 551-02-59;
- в Телеграм — @MlynNewsBot. Наш телеграм-канал: mlyn.by.
- письмом по адресу: 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10А.
В письме обязательно указание данных для связи с вами: ФИО, адрес, номер телефона.
Присланные предложения не попадают под закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и не требуют ответа.