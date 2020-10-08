МЛЫН.BY объявляет о старте приема предложений по вопросу конституционной реформы

Портал МЛЫН.BY и газета «Мінская праўда» объявляют о старте приема предложений по ключевым вопросам страны.

Вы живете в Минской области? Считаете, что стране нужны изменения? И вы знаете какие? Понимаете, как улучшить основной документ государства? Тогда приглашаем вас высказать свое мнение на интерактивной площадке регионального медиахолдинга.

2 октября Палата представителей Национального собрания разместила на своем сайте объявление о приеме предложений по внесению изменений в Конституцию. Подписчики нашего издания и читатели портала также периодически присылают нам письма, в которых рассказывают о своем видении Конституции. Именно поэтому редакцией было принято решение о сборе таких данных и их дальнейшей обработке.

Авторы конструктивных предложений будут приглашены к участию в тематических круглых столах. Мероприятия пройдут в крупных городах области. О их проведении будет сообщено заранее.

Прислать свои предложения можно:

на сайте МЛЫН.by в разделе Контакты;

на электронную почту: info@minpraud.by, mlynby@mail.ru;

в WhatsApp по номеру телефона: +375 (44) 537-66-21;

в «Viber» по номеру телефона: +375 (44) 551-02-59;

в Телеграм — @MlynNewsBot. Наш телеграм-канал: mlyn.by.

письмом по адресу: 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10А.

В письме обязательно указание данных для связи с вами: ФИО, адрес, номер телефона.

Присланные предложения не попадают под закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и не требуют ответа.