Сегодня, 16 сентября, в УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» в рамках единого дня информирования состоялась диалоговая площадка с работниками учреждения. На встрече присутствовала заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева.

О том, как прошла встреча, рассказала заместитель директора по учебной работе Анжелика Смоляк:

— Мы много разговаривали о том, что завтра в нашей стране отмечается День народного единства. Для нас это новый праздник, который имеет историческое значение. Также были затронуты вопросы по поводу эпидемиологической ситуации. Наталья Анатольевна напомнила о необходимости соблюдения всех санитарных норм в колледже и о равной возможности сделать прививки для всех желающих. Интересным моментом стало разъяснение Натальи Чернышевой о работе должностных лиц и об активной работе с обращениями граждан. Также обсуждали Большой разговор с Президентом и Республиканский педагогический совет. Глобальные проблемы в нашем учреждении отсутствуют, поэтому разговор шел о насущных вопросах нашего района и страны в целом.

Станислав БЕЛОУСОВ.