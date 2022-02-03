На пьедестале — трое пуховчан

В Минске прошел 8-й Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета (Вахромеева).

Около 800 спортсменов со всей страны соревновались в четырех видах боевых искусств: рукопашный бой, кёкусинкай, тхэквондо, карате.

Средства, собранные во время проведения турнира, будут направлены для оказания помощи детям с ограниченными возможностями.

Наш район представляли ребята из спортивной секции единоборств Марьиногорского колледжа.

По итогам соревнований Александр Ванкевич в возрастной категории 12-13 лет занял первое место, Матвей Далидович стал вторым, как и Даниил Гирко в возрастной категории 16-17 лет.

Павел ХОДАЧИНСКИЙ.