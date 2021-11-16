На республиканской Доске почета

В год столетия Белорусского общества охотников и рыболовов правление республиканского совета РГОО «БООР» особую значимость придавало вопросу занесения лучших представителей общества на республиканскую Доску почета.

Было представлено много кандидатур из числа работников охотхозяйств, достойных столь высокого признания своего профессионализма.

С формулировкой «За добросовестную, безупречную и эффективную работу, за образцовое исполнение служебных обязанностей» на юбилейную Доску почета РГОО «БООР» занесены 12 человек. Среди них и пуховчанин — егерь Горелецкой охотдачи Георгий Ахремчик.

Более 20 лет составляет стаж его егерской работы. Правда, эта его работа не основная. Георгий — водитель школьного автобуса: возит школьников из Горельца и соседних деревень на учебу в Бор-Слодбодской УПК детский сад-базавоя школа. А вечером и по выходным он отправляется в свой обход по лесу, занимаясь многочисленными егерскими делами: организует охоту, строит солонцы, кормушки, распахивает и засевает подкормочные поля, следит за порядком в охотдаче, в чем помогают ему охотники, которые очень уважают своего егеря и председателя местного охотколлектива.

Андрей МАЗАНИК.