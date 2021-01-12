Наталья Литвинчук: «Цель региональной политики в 2021 году  — повышение уровня жизни населения»

На каком уровне возможен рост заработной платы работников в новом году? Насколько больше денег поступит в районный бюджет в году наступившем по сравнению с годом ушедшим? Эти и другие показатели отражены в прогнозе социально-экономического развития Пуховичского района, который обсудили на совместном заседании члены районного исполнительного комитета и депутаты районного Совета депутатов.

— На 2021 год району доведены следующие ключевые показатели прогноза социально-экономического развития: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата —108 процентов к аналогичному периоду 2020 года, инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) — 128,4 процента, совокупные поступления доходов в бюджет района — 108,2 процента, — сообщила в своем докладе заместитель председателя райисполкома Наталья Литвинчук. — Рост заработной платы работников бюджетных организаций предусматривается обеспечить посредством повышения базовой ставки в соответствии с действующим законодательством, роста доходов, полученных от внебюджетной деятельности, и направления средств, остающихся в распоряжении учреждений от превышения доходов над расходами, на выплаты стимулирующего характера в максимальных размерах.

Инвестиции в основной капитал за январь-ноябрь 2020 года по району составили 599,3 миллиона рублей. На 2021 год этот показатель прогнозируется в 128,4 процента к уровню минувшего года. Его планируется достичь за счет реализации инвестиционных проектов в промышленности, жилищного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры, строительства детского сада в поселке Дружный, индивидуального жилищного строительства.

Совокупными доходами, положенными в основу оценки роста благосостояния населения, является подоходный налог с физических лиц, перечисляемый в бюджет организациями и индивидуальными предпринимателями, налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

В пределах 102-103 процента к показателям минувшего года запланирован рост производства валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, объема строительно-монтажных работ, розничный товарооборот торговли через все каналы реализации. За январь-ноябрь 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 157 миллионов рублей, в том числе продукции животноводства на 79 миллионов рублей, продукции растениеводства на 78,3 миллиона рублей. По предварительным расчетам по итогам 2020 года планируется получить валовой продукции сельского хозяйства 112 процентов к уровню 2019 года, в том числе продукции животноводства — 106,7 процента, растениеводства — 118,5 процента. На 2021 год темп роста валовой продукции прогнозируется на уровне 102 процента к уровню 2020 года, в том числе по продукции животноводства — 103,7 процента, растениеводства — 101 процент.

В 2021 году темп роста объемов строительно-монтажных работ к 2020 году доведен 102 процента. Планируется наращивание объема строительно-монтажных работ в жилищном строительстве (включая инженерные сети и индивидуальное строительство), реализации мероприятий инвестиционных программ.

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации доведен на 2021 год на уровне 103 процента. Его планируется достичь за счет действующей торговой сети, проведения распродаж, выставок-продаж, мероприятий по выносной торговле, сезонных ярмарок, рекламных акций, направленных на стимулирование использования пластиковых карточек.

— Основная цель региональной политики в 2021 году — обеспечить устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни населения, — подчеркнула Наталья Литвинчук.

Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА.