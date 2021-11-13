«Не прожигай свою жизнь!»: встреча с трудовым коллективом ГУП «Пуховичское ПМС»

В рамках первого этапа республиканской пожарно-профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие в трудовом коллективе ГУП мелиоративных систем «Пуховичское ПМС».

— Добрый день, уважаемые слушатели. Сейчас в республике проходит акция «Не прожигай свою жизнь» и ее главная цель – предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Хотелось бы на этом и заострить ваше внимание, — начала свое выступление инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Анна Кушнеревич.

Рассказав о целях и задачах проводимой акции, инспектор довела до присутствующих оперативную обстановку с пожарами и гибелью от них людей в области и районе. В форме интерактивной беседы описала статистический портрет погибшего на пожаре.

Отдельно инспектор остановилась на информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – туши окурок!». Слушателям была предоставлена возможность перейти по QR-коду со ссылкой на интерактивные мозаики кампании.

В завершение мероприятия работники предприятия посмотрели видеофильм «Жертвы пагубной привычки» и получили буклеты акции.

Пуховичский РОЧС.