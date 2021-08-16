Неудачно готовил шашлык — в Руденске при розжиге мангала пострадал 39-летний мужчина

В городском поселке Руденск Пуховичского района 14 августа получил ожоги 39-летний мужчина. Установлено, что он пострадал, разжигая мангал газовой горелкой.

По информации пресс-службы МЧС, 14 августа в 22:50 в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям из больницы поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение с ожогами доставлен и госпитализирован мужчина 1982 года рождения.

Пострадавший получил ожоги, разжигая мангал с использованием газовой горелки на территории частного домовладения.

Корреспондент МЛЫН.BY выяснил, что происшествие случилось в Руденске на улице Высокой, во дворе дома №27. Причина – неосторожное обращение с огнем.

В Руденской городской больнице сказали журналисту нашего портала, что пациенты с ожогами проходят лечение в Марьиной Горке, даже если они получили эти ожоги в Руденске.