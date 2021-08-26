О производстве и реализации  сельскохозяйственной продукции

Произведено (выращено) основных видов скота и птицы 6,3 тысячи тонн, или 93,6 процента к соответствующему периоду прошлого года, в том числе крупного рогатого скота — 4 тысячи тонн (100,7 процента), свиней — 2,8 тысячи тонн (85,9 процента).

По сравнению с январем-июлем 2020 года производство молока увеличилось на 2,3 тысячи тонн (на 5 процентов) и составило 49 тысяч тонн.

Средний удой молока от коровы за январь-июль 2021 года составил 2 967 килограммов, что на 156 килограммов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Реализовано молока по всем каналам сбыта 43,9 тысячи тонн, или 89,8 процента от произведенного (в январе-июле 2020 года — 42,2 тысячи тонн, или 90,7 процента).

Произведено яиц птицы всех видов 20,2 миллиона штук, или 100,4 процента к январю-июлю 2020 года.

По состоянию на 1 августа 2021 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 44 427 голов крупного рогатого скота (99,9 процента к 1 августа 2020 года), в том числе 16 312 голов коров (99,2 процента). Поголовье свиней составило 25 349 голов (86,8 процента), птицы — 120 108 голов (98,8 процента).

На 1 августа 2021 года в сельскохозяйственных организациях района заготовлено сенажа 145,1 тысячи тонн (96,7 процента к 1 августа 2020 года), сена – 6,1 тысячи тонн (149 процентов), силоса — 2,1 тысячи тонн (64,2 процента). Всего заготовлено кормов из трав для общественного поголовья скота 61 тысяча тонн кормовых единиц (117,2 процента). В расчете на условную голову скота (без свиней и птицы) кормов из трав приходится по 13 центнеров кормовых единиц (на 1 августа 2020 года — 13,1 центнера).

Главное статистическое управление Минской области.