О ставке налога на добавленную стоимость при ввозе продовольственных товаров для детского питания

Главой государства 22.07.2021 был подписан Указ № 285 «О налогообложении» (далее – Указ № 285). Данным указом, помимо прочего, устанавливается ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов при реализации на территории Республики Беларусь и ввозе на территорию Республики Беларусь продовольственных товаров для детского питания по перечню, отраженному в приложении 1 к Указу № 285 (далее – Перечень).

Согласно абзацу второму части первой пункта 6 Указа № 285 начало действия установленной ставки налога на добавленную стоимость – 1 августа 2021 года.

При заявлении в декларации на товары ставки налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов в отношении товаров, указанных в Перечне:

в элементе 4 графы 36 необходимо указывать код льготы по уплате налога на добавленную стоимость «ПД»;

в графе 44 под кодом документа 07011 – Указ № 285.

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот