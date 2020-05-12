О жилищном фонде Пуховичского района в 2019 году

На 1 января 2020 года в районе насчитывалось 14,6 тыс. жилых домов общей площадью 1656,3 тыс. квадратных метров.

В среднем на одного жителя области приходилось 24 квадратных метра общей площади, в том числе в городах и поселках городского типа 24,2 квадратных метра, в сельских населенных пунктах – 23,9 квадратных метра.

На начало 2020 года в области числилось 26,5 тыс. квартир (одноквартирных домов), из них двухкомнатные занимали 39,8%, трехкомнатные – 33%. Из общего количества квартир 71,1% оборудованы водопроводом, 68,7% – канализацией, 63,6% – центральным отоплением, 58,4% – горячим водоснабжением, 64,6% – ваннами (душем), 86,7% – газом, 13,1% – напольными электроплитам.

Отдел статистики Пуховичского района ГСУМО.