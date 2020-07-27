Общественная приемная продолжает свою работу
Мы уже сообщали о том, что в районе работает общественная приемная граждан. Ежедневно представители общественных объединений, специалисты разных сфер готовы выслушать проблемы жителей города и района и по возможности найти пути их решения. Чтобы задать волнующие вопросы, пуховчане могут прийти в общественную приемную или же позвонить по телефону.
Вопросы поступают разные. Например, в последнее время люди интересовались размером надбавки к пенсии после исполнения 80 лет, а также спрашивали о возможности изменения даты выплаты пенсии. Также поднимались вопросы качества воды на некоторых улицах города и другие.
Общественная приемная работает по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51, каб. 10. Телефон: 6-02-73. Время работы общественной приемной: понедельник—пятница с 13.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 12.00.
График работы общественной приемной
27 июля (понедельник)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичской районной организации БООВ Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;
заместитель начальника отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК;
специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;
заведующий центральной районной поликлиникой Елена Викторовна ВОЛОТОВСКАЯ.
28 июля (вторник)
с 13.00 до 19.00
председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО;
начальник управления государственной экспертизы, условий и охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Оксана Николаевна КОВАЛЕВА;
врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Юлия Руслановна ЛИТВИНОВИЧ.
29 июля (среда)
с 13.00 до 19.00
первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна МАЗАНИК;
начальник юридического отдела УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Татьяна Ивановна ПРОКОПЕЦ;
начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.
30 июля (четверг)
с 13.00 до 19.00
заместитель председателя Пуховичской районной организации ОО «БСЖ» Оксана Николаевна САЧИШИНА;
заведующий сектором оргкадровой работы Главного управления по образованию, спорту и туризму Миноблисполкома Светлана Валерьевна ГЛЕБОВИЧ;
заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ.
31 июля (пятница)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;
главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анастасия Анатольевна СОЛОВЕЙ;
врач-эпидемиолог ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна Ивановна ХВОСТОВА.
1 августа (суббота)
с 10.00 до 12.00
председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;
директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Васильевич КУЧКО.