Общественная приемная продолжает свою работу

Мы уже сообщали о том, что в районе работает общественная приемная граждан. Ежедневно представители общественных объединений, специалисты разных сфер готовы выслушать проблемы жителей города и района и по возможности найти пути их решения. Чтобы задать волнующие вопросы, пуховчане могут прийти в общественную приемную или же позвонить по телефону.

Вопросы поступают разные. Например, в последнее время люди интересовались размером надбавки к пенсии после исполнения 80 лет, а также спрашивали о возможности изменения даты выплаты пенсии. Также поднимались вопросы качества воды на некоторых улицах города и другие.

Общественная приемная работает по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51, каб. 10. Телефон: 6-02-73. Время работы общественной приемной: понедельник—пятница с 13.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 12.00.

График работы общественной приемной

27 июля (понедельник)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичской районной организации БООВ Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;

заместитель начальника отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК;

специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;

заведующий центральной районной поликлиникой Елена Викторовна ВОЛОТОВСКАЯ.

28 июля (вторник)

с 13.00 до 19.00

председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО;

начальник управления государственной экспертизы, условий и охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Оксана Николаевна КОВАЛЕВА;

врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Юлия Руслановна ЛИТВИНОВИЧ.

29 июля (среда)

с 13.00 до 19.00

первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна МАЗАНИК;

начальник юридического отдела УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Татьяна Ивановна ПРОКОПЕЦ;

начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.

30 июля (четверг)

с 13.00 до 19.00

заместитель председателя Пуховичской районной организации ОО «БСЖ» Оксана Николаевна САЧИШИНА;

заведующий сектором оргкадровой работы Главного управления по образованию, спорту и туризму Миноблисполкома Светлана Валерьевна ГЛЕБОВИЧ;

заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ.

31 июля (пятница)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;

главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анастасия Анатольевна СОЛОВЕЙ;

врач-эпидемиолог ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна Ивановна ХВОСТОВА.

1 августа (суббота)

с 10.00 до 12.00

председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;

директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Васильевич КУЧКО.