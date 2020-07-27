Общество 

Общественная приемная продолжает свою работу

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Мы уже сообщали о том, что в районе работает общественная приемная граждан. Ежедневно представители общественных объединений,  специалисты  разных сфер готовы выслушать   проблемы жителей города и района  и по возможности найти пути их решения.  Чтобы задать волнующие вопросы, пуховчане могут прийти в общественную приемную  или же позвонить по телефону.

Вопросы поступают разные. Например, в последнее время  люди интересовались  размером надбавки к пенсии  после исполнения 80 лет, а также  спрашивали о возможности  изменения  даты   выплаты пенсии. Также поднимались вопросы качества воды на некоторых улицах города и другие.

Общественная     приемная   работает  по адресу:   г. Марьина  Горка,  ул.  Ленинская, 51,  каб. 10.    Телефон: 6-02-73.  Время работы общественной  приемной: понедельник—пятница с 13.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 12.00.

 

График работы общественной приемной

27  июля  (понедельник) 

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичской районной организации   БООВ  Анна  Александровна  СОБОЛЕВСКАЯ;

заместитель начальника отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК;

специалист  по    организационно-кадровой     работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского  райисполкома  Наталья  Михайловна      БОГДАНОВИЧ;

заведующий центральной районной поликлиникой    Елена    Викторовна  ВОЛОТОВСКАЯ.

28  июля  (вторник) 

с 13.00 до 19.00

председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО;

начальник управления государственной экспертизы, условий и охраны труда Комитета по труду, занятости и  социальной  защите  Миноблисполкома  Оксана  Николаевна КОВАЛЕВА;

врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены ГУ «Пуховичский   районный  центр  гигиены  и  эпидемиологии» Юлия Руслановна ЛИТВИНОВИЧ.

29  июля  (среда)

 с 13.00 до 19.00

первый секретарь    Пуховичской  РО ОО  «БРСМ»   Елена  Анатольевна  МАЗАНИК;

начальник юридического отдела УП «Жилтеплосервис»  КХ  Пуховичского  района  Татьяна   Ивановна  ПРОКОПЕЦ;

начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.

30  июля  (четверг)

 с 13.00 до 19.00

заместитель  председателя  Пуховичской  районной организации  ОО   «БСЖ»  Оксана  Николаевна   САЧИШИНА;

заведующий сектором  оргкадровой  работы Главного управления по образованию, спорту и туризму Миноблисполкома  Светлана  Валерьевна  ГЛЕБОВИЧ;

заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации  УЗ «Марьиногорская ЦРБ»  Александр Евгеньевич  КОПОТЬ.

31  июля  (пятница)

 с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила  Федоровна  ГУЛЯКЕВИЧ;

главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анастасия Анатольевна СОЛОВЕЙ;

врач-эпидемиолог   ГУ  «Пуховичский  районный  центр  гигиены  и  эпидемиологии»   Татьяна   Ивановна  ХВОСТОВА.

1  августа  (суббота)

с 10.00 до 12.00

председатель   Пуховичской  районной  организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;

директор ГП   «Пуховичский  водоканал»  Иосиф Васильевич  КУЧКО.

 

 

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