«Однажды тушил свой сарай» — чем запомнилась служба в МЧС Александру Гнедько

— Я работаю в службе спасения с 1996 года, – с гордостью и некоторой тоской рассказывает Александр Гнедько, начальник аварийно-спасательного поста в д. Габриелевка.

Последний рабочий день – немного грустный праздник, особенно для человека, который больше 20 лет шел по стезе спасателя. Выйти на заслуженный отдых означает не просто не заступить на дежурство, но и не проводить смены с людьми, которые за все эти годы стали, как семья.

-Я попал в службу спасения случайно. Работал помощником лесничего в Червенском лесничестве, отец (родители живут недалеко от Габриелевки) подсказал, что собирается открываться пост, предложил попробовать свои силы в пожарном деле. Я пересекался с пожарным делом, когда служил в армии и решил, что причин не попробовать нет. Решился и не пожалел. Возможно, судьба, – вспоминает Александр Михайлович. – Сразу работал командиром отделения, а с 2004 – начальником поста.

Хотя, наверное, случайных людей в службе спасения не бывает, ведь нужно иметь определенную силу духа, чтоб выходить на схватку с огненной стихией.

-Наш пост не так часто задействован в тушении пожаров, хотя год году рознь. Раньше было много пожаров в экосистемах, особенно горел торф. Помню такие случаи и в Ветеревичах, и в Сергеевичах, когда приходилось на протяжении нескольких недель сутками сидеть на пожарах. Крупные пожары случались и в населенных пунктах: здание сельсовета тушили дважды за мою практику. Сейчас мало пожаров в жилом секторе, население уменьшилось, дети выросли и разъехались.

Со временем на каждый вызов сердце спасателя бьется все ровнее и ровнее, потому что слаженность работы команды и опыт дают о себе знать. Но вот первый пожар помнит каждый спасатель:

-Я толком и не выехал на свой первый пожар. Горел завод в Шацке, меня было решено оставить на радиостанции. Общаться было тяжеловато, конечно… стресс, да еще и позывные все. Что сказать? Как говорить? Целая наука! Со временем дошло до автоматизма, но сразу сильно нервничал. Потушили тогда быстро, а пожар на всю жизнь запомнил, – делится воспоминаниями Александр Михайлович.

У каждого огнеборца свои воспоминания и свое отношение к каждому пожару. Но все сходятся во мнении – все мелочи, пока не страдают люди, особенно дети…

-Да, куда тяжелее приходилось на пожарах, на которых страдали дети. На моей практике они, к сожалению, были. Я сам лично искал двоих детей в дыму. Нашел, передал через окно. К сожалению, история счастливого конца не имеет. Вот это страшно! У меня самого дети…, — продолжает собеседник. 1 Сейчас ситуация другая, люди сознательнее что ли, ответственнее. Детям внимания больше уделяют, не оставляют без присмотра, а значит заботятся о безопасности.

Бывали и курьезные случаи. Да такие, что нарочно не придумаешь. Я раньше в общежитии жил, там у нас сараи были отдельно стоящие. Я на смене, поступает вызов – горит сарай. Да как назло там, где и мой стоит. Приезжаем, открытый огонь видно издалека, подбираемся ближе – а мой и горит! Начинаем тушить. Приезжает инспектор и пытается выяснить обстоятельства, узнает у прохожих, мол, а где хозяин сарая? Ему отвечают – тушит! Это сейчас уже смешно, а тогда было досадно и обидно. А как так вышло? На моем сарае рубильник висел. Ребята неподалеку решили к нему бетономешалку подключить, не выдержала проводка. Хорошо, что не пострадал никто.

Служба спасения совершенствуется с каждым годом, добавляя и улучшая возможности для успешной ликвидации ЧС в кратчайшие сроки. Как это отражается на работе, спасатели говорят единогласно:

-Безусловно проще стало. Да тот же самый бензорез. Вот был пожар, крышу вскрывали. Раньше бы только ломиком, а теперь бензорезом. Да и люди поменялись. В те годы каждый строго в своей «зоне» действовал, а теперь все друг другу помогают. Взаимозаменяемость, так сказать. Да, понятное дело, командир отделения не станет управлять пожарной машиной, но воду подать сможет. Как и водитель при необходимости может взять ствол в руки и помочь. В нашем деле самое главное – команда. Причем это не только на пожарах. Мы всегда готовы помогать. Да и сами дружим за пределами поста, – с гордостью говорит Александр Гнедько.

-Что можете пожелать новоиспеченным бойцам, у которых еще все впереди?

-Держать себя в руках. Не нервничать, быть спокойными и всегда стремиться к самосовершенствованию, к повышению профессионального уровня. Это очень важная миссия – быть спасателем. Я, оглядываясь на все свои годы в МЧС, на все пожары, могу сказать уверенно – не жалею. И если бы мог все поменять, прошел бы этот же путь от первого до последнего шага.

Пуховичский РОЧС.