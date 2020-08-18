Огонь уничтожил две хозпостройки

В период с 10 по 16 августа в районе произошло 2 пожара и 8 случаев горения мусора.

Следует обратить внимание, что зачастую возгорание сухой растительности происходит в результате потери контроля над огнем в процессе сжигания мусора.

Уважаемые граждане! Ещё раз напоминаем: выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещено. Предостерегите соседей и родственников от использования огня для того, чтобы избавиться от прошлогодней травы и мусора.

Кроме того, следует знать и помнить, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.

Так за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин, а разжигание костров в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

12 августа на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в городе Марьина Горка. В результате пожара повреждена кровля сарая, выгорело имущество. Предварительной причиной стало несоблюдение правил безопасности при проведении огневых работ.

Помните, ваша безопасность – это, в первую очередь, результат ваших собственных решений и действий! Не пренебрегайте правилами безопасности!

16 августа также поступило сообщение о загорании хозпостройки, на этот раз в деревне Подгатье Новопольского сельсовета. В результате пожара полностью уничтожена баня и частично поврежден сарай, находившийся поблизости, выгорело имущество. Предварительной причиной возникновения пожара стало нарушение правил устройства и монтажа печи.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания! Нарушение этих правил являются основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.

Пуховичский РОВД.