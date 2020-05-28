Организовать удаленный режим работы не можем — как в условиях пандемии работают соцработники

Территориальный центр социального обслуживания населения — одна из организаций, которые в условиях, продиктованных угрозой распространения коронавирусной инфекции, не могут приостановить свою деятельность или организовать удаленный режим работы.

Более того, работа по социальному обслуживанию граждан становится еще более важной и значимой, потому что помощь соцработников востребована у пожилых граждан, которые в силу возраста и наличия хронических заболеваний входят в группу риска.

В этой связи работники территориального центра должны думать о личной безопасности уже потому, что их здоровье — залог здоровья обслуживаемых граждан.

— Наши сотрудники (и специалисты, и соцработники) обеспечены средствами индивидуальной защиты, — говорит директор ТЦСОН Денис Матусевич. — Недавно получили еще 5 тысяч масок. В их приобретении нам помогают профсоюзы, Белорусское Общество Красного Креста, различные организации.

В помещения центра ограничен доступ посторонних лиц, регулярно проводится дезинфекция помещений, ведется контроль за состоянием и температурой наших работников. Совещания проводим по телефону или онлайн. Если есть необходимость собраться, то делаем это с рекомендованными мерами предосторожности. О них все наши сотрудники хорошо информированы. Каждый понимает важность всех рекомендаций, которые нам дают Министерство здравоохранения, Министерство труда и центр гигиены и эпидемиологии.

Социальные работники продолжают обслуживать всех граждан, которые состоят на социальном обслуживании. При этом также соблюдаются все меры безопасного поведения.

С самых первых дней распространения инфекции, вызванной коронавирусом, в центре открыли «прямую линию» по приему заявок от одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов 1-й и 2-й группы трудоспособного возраста на доставку продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Заявки принимаются по телефонам: 3-56-63, 6-07-31.

— За это время выполнено около 1800 заявок, — рассказывает Денис Матусевич. — Доставляют продукты и другие предметы первой необходимости волонтеры из числа работников центра, организаций района, БРСМ, Красного Креста. С этими общественными организациями мы работаем в постоянном контакте. Никогда не было отказа в том, чтобы помочь доставить нуждающимся их заказ. При доставке учитываем пожелания граждан и, при необходимости, делаем это бесконтактно.

Учитывая то, как развиваются события, работа в таком режиме будет продолжена.

Елена ИВАНОВА.