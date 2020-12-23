Открытая диалоговая площадка с многодетными родителями прошла в РЦК

В Беларуси действует стабильная правовая и социально-экономическая система по поддержке многодетных семей. Об этом говорили участники открытой диалоговой площадки, которая состоялась накануне рождественских праздников в районном центре культуры. На встречу были приглашены многодетные родители, а также представители районного исполнительного комитета, председатели сельских исполнительных комитетов, социальных служб рай

Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева. Она поздравила всех с наступающим Новым годом и отметила, что всегда приятно встречаться с многодетными семьями, ведь семья — это наше завтра. Чем она крепче, тем стабильнее и сильнее Беларусь.

— Механизмы семейной политики в нашей стране постоянно совершенствуются с учетом потребностей семей, появляются новые формы и механизмы,— обращаясь к собравшимся, сказала начальник управления по труду и социальной защите райисполкома Елена Сенько. — Для поддержки семей в нашей стране предусмотрен ряд социальных стимулов. Это обеспечение жильем, льготное кредитование, трудовые гарантии матерям, пособия на детей, адресная социальная помощь, бесплатные лекарства детям до 3-х лет и питание детей до 2-х лет, социальное обслуживание семьи и другая.

Основным звеном гарантированной поддержки выступает система государственных пособий. Самое значимое из них — пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Многодетным семьям также предоставляются льготы при оплате за учебники, питание в детском саду, обучение в учреждениях дополнительного образования. 916 семей района, например, в этом году воспользовались помощью при подготовке детей к школе. В 2020 году принято 760 решений по назначению семейного капитала, которым семьи смогут досрочно воспользоваться уже с 1 января 2021 года.

Территориальный центр социального обслуживания населения предоставляет семьям, в которых воспитываются тройни, услугу няни бесплатно.

Для малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации действует система государственной адресной социальной помощи (ГАСП).

Многодетным семьям на встрече рассказали о помощи в улучшении жилищных условий. В текущем году 119 семей района воспользовались государственной поддержкой в решении жилищного вопроса.

В качестве обратной связи слово предоставили многодетным мамам. Их в это непростое время более всего интересовал вопрос о коронавирусе. Ответила собравшимся главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. Она сказала, что в районе положение сложное, но контролируемое. Функционирует госпиталь, где врачи, не считаясь ни с личным временем, ни со своим здоровьем, борются за жизнь каждого пациента. Еще несколько дней назад отделения были переполнены, а сегодня появляются свободные места. Это положительный момент. И от того, насколько все будут выполнять рекомендации медиков по профилактике, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации. В праздничные дни медработники рекомендуют отказаться от массовых гуляний, многочисленных корпоративов и многолюдных застолий. Пусть Новый год пройдет в семейном кругу и не принесет неожиданных отрицательных новостей.

Многодетным семьям, собравшимся на диалоговую площадку, были вручены подарочные сертификаты.

Елена ШАНТЫКО.