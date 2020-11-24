Пионеры Пуховщины стали героями программы «#ПИН_КОД»

Учащиеся ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка» Виктория Баешко и Иван Харитончик стали участниками молодежной передачи «#ПИН_КОД» на Беларусь 2.

В прямом эфире ребята изготовили новогоднюю открытку для главного вдохновителя всех мальчишек и девчонок Белорусской республиканской пионерской организации — Огонька. Открытка у наших пионеров вышла оригинальной, яркой и довольно забавной.

Виктория и Иван получили массу положительных эмоций и большой заряд позитивного настроения от участия в телевизионном проекте. А сувенирная продукция, которую вручили ребятам сотрудники Центрального Совета ОО «БРПО», станет ценным напоминанием о событии, которое, без преувеличения, можно назвать одним из наиболее ярких в жизни юных пуховчан.