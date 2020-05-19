Подростки украли фотоловушку и повредили трактор

В Пуховичский РОВД с заявлением о краже фотоловушки, размещённой в лесном массиве рядом с карьером вблизи агрогородка Дукора, обратилось руководство одной из организаций района. Ловушка «присматривала» за бульдозером и бытовкой. Злоумышленника не остановило даже то, что она была надёжно закреплена на высоте 3 метров на дереве. А ещё через несколько дней от этой же организации поступило сообщение о повреждении «оставшихся без охраны» бульдозера и бытовки. Неизвестные разбили стёкла в тракторе и вагончике, затем от души прошлись по ним кувалдой, а напоследок разрисовали их найденными в вагончике аэрозольными красками.

Свидетелей и очевидцев, как это часто бывает в таких случаях, не оказалось – место заброшенное, глухое. На последнем фото, отправленном ловушкой, был изображён подросток. Учитывая это и «картину» с места происшествия оперативники ОУР Олег Косак и Никита Шинкарёв совместно с инспектором ИДН Михаилом Шавманом резонно предположили, что всё это дело рук местных подростков. Милиционеры проверили состоящих на учёте несовершеннолетних, но у каждого из них было алиби. Оперативники тщательно исследовали прилегающая к карьеру территория в поисках возможных шалашей, полян для отдыха, «копанок», куда могли приходить подростки, а затем отправились по окрестным деревням и садовым товариществам. На улице одного из товариществ милиционеры заметили подростка очень похожего на парня с последнего снимка украденной фотоловушки. Поотпиравшись, тот в конце концов сознался, что кражу ловушки совершил вместе товарищем, который, как и он, приехал из Минска на «карантин» к бабушке с дедушкой.

Через несколько дней, зная, что площадка осталась без присмотра, катаясь по окрестностям на велосипедах с младшими братьями товарища, решили наведаться туда ещё раз. В память о своём визите ребята оставили «яркую картину и инсталляцию», которую, правда, не оценили хозяева бульдозера и бытовки. Сейчас «художества» подростков предстоит оценить правоохранителям.

Источник: УВД Миноблисколкома