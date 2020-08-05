Помогают в трудоустройстве. Как в районе работают с обязанными лицами

При Пуховичском районном исполнительном комитете постоянно действует наблюдательная комиссия, одной из основных задач которой является оказание помощи гражданам, освобожденным из мест лишения свободы или вернувшимся из лечебно-трудовых профилакториев, а также контроль за гражданами, обязанными возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Лицам, освободившимся из мест лишения свободы и возвратившимся из лечебно-трудовых профилакториев, порой сложно адаптироваться к жизни в обществе. За помощью они могут обратиться в государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района», где им окажут безвозмездную помощь в виде одежды, обуви, государственной адресной социальной помощи. При наличии у данных лиц инвалидности, а также статуса неработающего пенсионера, может быть оказана материальная помощь из средств Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в отделе пенсионного обеспечения окажут помощь в назначении пенсии.

В службе занятости трудоспособным окажут содействие в трудоустройстве, а тем безработным, которые не могут трудоустроиться по профессии или не имеют ее, будет предложено обучение в учебных заведениях города Минска и Минской области.

Для трудоустройства обязанных лиц подбор рабочих мест также осуществляется отделом занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома. При этом учитываются размер ежемесячных расходов на содержание детей и имеющаяся задолженность, место постоянного проживания, личностные особенности и профессиональные навыки обязанного лица.

В первом полугодии текущего года отделом занятости было трудоустроено 13 обязанных лиц (из них 12 — на забронированные места в СПФ «Дричин», ОАО «Руденск», УП «Жилтеплосервис» КХ, УЗ «ОДЦМР «Пуховичи», УЗ «Марьиногорская ЦРБ», СХФ «Красный май», ОАО «Агросимвол», УО «Пуховичская средняя школа»).

Из 67 обязанных лиц, находящихся на контроле в отделе занятости, 28 работают в сельском хозяйстве, 22 — на промышленных предприятиях, остальные — в жилищно-коммунальном хозяйстве, в организациях здравоохранения, образования и сферы услуг.

Нанимателями нашего района принимаются меры по предоставлению обязанным лицам возможности повысить свою заработную плату за счет увеличения объема работ и трудоустройства по совместительству, однако обязанные лица не всегда желают воспользоваться такой возможностью.

С начала текущего года на сверхурочные работы было привлечено четыре обязанных лица, работали в выходные дни — 20. Одна женщина из числа обязанных лиц, работающая в СХФ «Красный май», переведена на рабочее место с более высокой заработной платой. Другая перетрудоустроена из ОАО «Рождественское-агро» в ООО «БелТараСервис», также с увеличением заработной платы.

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» расположен по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, ТБЦ «Хельсинки», 2-й этаж.

Отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома расположен по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.

Отдел пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома расположен по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 25.

Наталья ЛИСОВСКАЯ,

начальник отдела занятости райисполкома.