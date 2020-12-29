Общество 

Председатель райисполкома в рамках акции «Наши дети» поздравил семью Шпилевских их Пухович

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Предновогоднее настроение двухлетнему Даниэлю и его старшей сестре Алисе из агрогородка Пуховичи  подарил приезд председателя райисполкома Виктора Коледа и его заместителя Натальи Чернышевой.

Дети, которые воспитываются в семье Шпилевских, признаны находящимися в социально опасном положении. В рамках республиканской акции «Наши дети» Виктор Михайлович и Наталья Анатольевна поздравили малышей с наступающим праздником и вручили подарки. Сестра и брат попросили  скорее распаковать игрушки. Гости пообщались с родителями и предложили помощь в разрешении некоторых жизненных проблем.

Новогодние подарки Виктор Коледа и Наталья Чернышева передали также в ГУО «Ясли-сад №6 г. Марьина Горка».

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