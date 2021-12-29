Признан виновным в незаконном обороте наркотиков

25-летний житель города Минска признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасного психотропного вещества в крупном размере, совершенных группой лиц по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь, а также в покушении на незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества в крупном размере, совершенном лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 УК, группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый 24 июня 2021 года, действуя с единым умыслом и из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществляющими координацию его действий через сеть Интернет, получив посредством мобильного телефона «iPhone» информацию о месте нахождения тайника, прибыл в условное место в Минском районе, приобрел порошкообразное вещество общей массой 315,03 грамма, содержащее в своем составе опасное психотропное вещество – пара-метилэфедрон (мефедрон), которое перевез на транспортном средстве по месту своего жительства в

г. Минске, где хранил его и произвел фасовку для последующего сбыта.

Затем обвиняемый перевез психотропное вещество из г. Минска на 5 участков местности вблизи д. Боровцы Минского района, а также в лесной массив в Минском районе, где оставил хранить до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками милиции.

Оставшуюся часть психотропного вещества обвиняемый хранил в четырёх полимерных пакетах по месту своего жительства до его обнаружения и изъятия в ходе осмотра, проведенного сотрудниками милиции.

Он же, являясь лицом, ранее совершившим описанное выше преступление, предусмотренное ч.3 ст. 328 УК, действуя с единым умыслом и из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществляющими координацию его действий через сеть Интернет, получив посредством мобильного телефона «iPhone» информацию о месте нахождения тайника, 24 июня 2021 года прибыл на участков местности в лесном массиве, расположенном близи д. Марковчизна Пуховичского района, где пытался приобрести с целью сбыта вещество в крупном размере массой 498,55 грамма, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP, однако не довел свои действия до конца, поскольку психотропное вещество, которое он намеревался приобрести, было заменено муляжом в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

Обвиняемый не трудоустроен, ранее не судим, в текущем году к административной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту жительства и последнему месту работы.

Вместе с тем, несмотря на положительные сведения о личности обвиняемого, учитывая высокую общественную опасность совершенных преступлений, приговором суда Пуховичского района от 27 октября 2021 года, обвиняемому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин, что составляет 2900 рублей.

Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.46-1 УК мобильный телефон «iPhone» принадлежащий обвиняемого конфискован в доход государства, как средство совершения преступления, также с него взысканы процессуальные издержки в доход государства, затраченные на производство экспертиз по делу, в размере 1242,9 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Андрей КОЦЮБА, помощник прокурора

Пуховичского района.