Продажа билетов на ЧМ-2021 по хоккею начнется в сентябре

Старт продажи билетов на чемпионат мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге, будет дан в сентябре. Об этом сегодня сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, передает корреспондент БелТА.

«Планируем начать продажу билетов с начала сентября. Сейчас этим вплотную занимаемся», — сказал Геннадий Савилов. — «Мы довольны тем, как распределились команды по группам на чемпионате мира в Беларуси и Латвии. В нашу восьмерку попали именно те дружины, игры которых хотели бы видеть в Минске», — отметил он.

Отвечая на вопрос об итогах спортивного года для белорусских хоккеистов, Геннадий Савилов сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, которая внесла коррективы, он доволен тем, как идут дела в белорусском хоккее.

Планируется, что чемпионат мира пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хоккеисты сборной Беларуси сыграют в группе A с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. В группу B попали сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Финал планетарного первенства состоится 6 июня в «Минск-Арене».