Прокуратура Минской области выявила нарушения при предоставлении и использовании поверхностных водных объектов

Прокуратура Минской области проверила исполнение законодательства при предоставлении и использовании поверхностных водных объектов.

На территории Минской области находится 112 поверхностных водных объектов, которые переданы арендаторам для осуществления деятельности по товарному рыбоводству и (или) рыбоводству в рекреационных целях.

Установлено, что не все арендаторы выполняли условия договоров аренды, а также разработанные собственные планы мероприятий.

Так, некоторые арендаторы Вилейского, Клецкого, Логойского, Любанского, Минского и Солигорского районов не производили в полном объеме учет вселенной и изъятой рыбы. У отдельных — отсутствовали ветеринарные свидетельства на рыбопосадочный материал.

Не всегда соблюдалась установленная договором периодичность внесения арендной платы.

Например, в соответствии с условиями договора ЧТПУП «Ю» в Несвижском районе арендную плату должен вносить ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным. Как установлено в ходе проверки, в течение 2019-2020 годов арендная плата не перечислялась, а внесена единым платежом лишь в декабре 2020 года. Более того, в истекшем периоде 2021 года оплата за пользование водным объектом также не осуществлялась.

Не в полной мере арендаторы реализовали мероприятия по созданию условий для организации отдыха и удовлетворения социально-культурных потребностей населения при осуществлении рыбоводства в рекреационных целях.

Так, в соответствии с заключенным договором аренды пруда в Несвижском районе ОАО «Н» приняло на себя обязательство построить и оборудовать в течение 3 лет рыбацкий домик. Однако за 8 лет данный объект так и не построен.

В Вилейском районе из 12 арендаторов условия для организации отдыха создали лишь трое.

Общедоступная информация о режимах и стоимости осуществления рыбоводства в рекреационных целях не размещалась отдельными арендаторами Воложинского, Клецкого и Столбцовского районов.

На момент проверки прибрежная зона некоторых водоемов Вилейского, Крупского, Минского и Несвижского районов находилась в

неудовлетворительном санитарном состоянии, допускалась парковка транспортных средств в непосредственной близости от воды.

По результатам проверок органы прокуратуры Минской области внесли 12 представлений в местные исполнительные и распорядительные органы.

Прокуратура Минской области направила информационную записку в Минский областной исполнительный комитет с конкретными предложениями, в том числе о расторжении договоров аренды в одностороннем порядке с недобросовестными арендаторами поверхностных водных объектов.

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области

Кристина Егер.