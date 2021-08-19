Проверяем готовность котельных к осенне-зимнему периоду

Последний летний месяц уверенно вступил в свои права. И это значит, что не за горами начало отопительного сезона. Для того, чтобы он прошел без проблем и неприятностей, подготовка котельных идет уже сегодня.

В рамках выполнения решений облисполкома и райисполкома объекты жизнеобеспечения населения в составе рейдовой группы посетили ведущий теплотехник УП “Жилтеплосервис” КХ Дмитрий Вергейчик и старший инженер сектора организации функционирования ГСЧС и ГО РОЧС Виталий Коваль.

— Мы проверяем готовность объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, — отметил Дмитрий Николаевич. — В районе насчитывается 37 котельных, которые находятся на балансе жилищно-коммунального хозяйства. И все они были в центре внимания соответствующих служб: где-то в летний период проводились существенные работы, на некоторых — только подготовительные.

Котельная №9 в деревне Светлый Бор обеспечивает тепловой энергией 120 домов. Здесь в августе установлен новый энергосберегающий насос системы отопления, что позволит сэкономить электроэнергию и осуществлять более качественное теплоснабжение жителей населенного пункта. Данный объект потенциально опасный, поэтому каждый год операторы котельной проходят проверку знаний в области промышленной безопасности и охраны труда.

— В котельной №4 в агрогородке Пуховичи восстановлена разрушенная тепловая изоляция трубопровода, проведено техобслуживание котельного оборудования, заменена изношенная запорная арматура, отремонтированы дымососы. Освещение заменили на светодиодное, — рассказала мастер ЖЭУ-4 Елена Щербо.

Котельная 3М в агрогородке Блонь была построена в декабре 2019 года. Работает на щепе, обогревает более 100 домов: и многоквартирные, и частный сектор. Здесь все готово к отопительному сезону.

Мастер по ремонту и эксплуатации котельного оборудования и тепловых сетей котельной №7 в поселке Марьино Ада Гутор рассказала, что в настоящее время ведутся ремонтные работы двух котлов. Уже провели ремонт и техобслуживание пластинчатого теплообменника. Тепло и горячую воду получают 580 человек, а вместе с учащимися колледжа — 1140 человек, жители домов и общежитий. Здесь работают три котла.

Виталий Коваль в ходе рейда обращал внимание на исправность технологического оборудования, своевременное проведение проверки контрольно-измерительных приборов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, наличие и актуальность необходимой документации, ограничение доступа посторонних лиц на территорию объекта, порядок на территории котельной, условия хранения древесного топлива. Проверял действия персонала котельной при возникновении аварийных ситуаций.

В ходе рейда были выявлены недостатки в оформлении документации, неисправности первичных средств пожаротушения и технологического оборудования. Начальникам участков определены конкретные сроки для исправления выявленных замечаний.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.