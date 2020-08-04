Пуховчане награждены Почетными грамотами и благодарностями Минского облисполкома

Минувшая неделя была насыщена интересными событиями. Мы отметили 65 лет со дня присвоения Марьиной Горке статуса города. К этой дате были приурочены праздничные мероприятия и, конечно, вручение наград за труд.

Группа работников предприятий и организаций района была награждена почетными грамотами и благодарностями районного исполнительного комитета. А на этой неделе председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа вручил пуховчанам награды Минского облисполкома.

Почетной грамотой областного исполнительного комитета награждены директор ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод» Александр Конченко, бывший директор Марьиногорской гимназии Алла Ралькевич и заместитель директора ОАО «Пуховичский райагросервис» Виктор Тишкевич.

Благодарности председателя облисполкома получили заместитель директора ГУ «ТЦСОН Пуховичского района» Тамара Манюхина, директор филиала «Автопарк №19 ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Сечко, бармен-официант ЗАО «Дукорский маёнтак» Ирина Кушнер, медицинская сестра Марьиногорской центральной районной больницы Елена Шпилевская.

Награды за свой труд пуховчане получили в знаменательный день, 28 июля, когда исполнилось 95 лет, как Марьину Горку объявили административным центром нашего района.

Ольга САВАСТЮК.