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Пуховчане награждены Почетными грамотами и благодарностями Минского облисполкома

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Алла Ралькевич, Тамара Манюхина, Геннадий Сечко, Елена Шпилевская, Виктор Коледа, Виктор Тишкевич, Ирина Кушнер, Александр Конченко.

Минувшая неделя была насыщена интересными событиями. Мы отметили 65 лет со дня присвоения Марьиной Горке статуса города. К этой дате были приурочены праздничные мероприятия и, конечно, вручение наград за труд.

Группа работников предприятий и организаций района была награждена почетными грамотами и благодарностями районного исполнительного комитета. А на этой неделе председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа вручил пуховчанам награды Минского облисполкома.

Почетной грамотой областного исполнительного комитета награждены директор ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод» Александр Конченко, бывший директор Марьиногорской гимназии Алла Ралькевич и заместитель директора ОАО «Пуховичский райагросервис» Виктор Тишкевич.

Благодарности председателя облисполкома получили заместитель директора ГУ «ТЦСОН Пуховичского района» Тамара Манюхина, директор филиала «Автопарк №19 ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Сечко, бармен-официант ЗАО «Дукорский маёнтак» Ирина Кушнер, медицинская сестра Марьиногорской центральной районной больницы Елена Шпилевская.

Награды за свой труд пуховчане получили в знаменательный день, 28 июля, когда исполнилось 95 лет, как Марьину Горку объявили административным центром нашего района.

Ольга САВАСТЮК.

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