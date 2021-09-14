Разные поколения — одна цель! Следственному комитету РБ 10 лет!

12 сентября в Республике Беларусь отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. В 2011 году в этот день Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ «О создании Следственного комитета Республики Беларусь».

Основными задачами Следственного комитета являются полное, объективное, всестороннее и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством, защита прав и законных интересов граждан, соблюдение законности при проверке, рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного следствия; участие в реализации основных направлений совершенствования следственной работы, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации предварительного следствия.

По словам временно исполняющего обязанности Пуховичского РОСК Павла Данильчика, с 2012 года по настоящее время сотрудниками Пуховичского отдела окончено с производством 4665 уголовных дел.

– Последние годы особое внимание уделяется профилактической работе, – говорит Павел Владимирович — Об этом говорит значительный рост внесенных представлений в организации. Например, произошла кража на предприятии. Следователи детально рассматривают все причины и условия совершения преступлений и если в ходе работы оказывается так, что имущество было украдено с места, где не были соблюдены все необходимые условия по его охране, сотрудники составляют представление по устранению причин и условий совершения преступлений. С 2012 по 2016 годы количество таких представлений составило 1086, а к нынешнему году уже 3291. На дынный момент, исходя из статистики можно отметить тенденцию на снижение количества возбужденных уголовных в нашем районе.

Всего в Пуховичском РОСК несет службу двадцать сотрудников. Бессменно с момента создания восемь: Павел Данильчик, Юлия Шафаренко, Руслан Новицкий, Ольга Воронович, Вероника Кульбицкая, Елена Макеева, Ольга Понамарева, Святослав Компанцев. Доброй традицией стало появление в отделе молодых специалистов. В этом году после окончания Академии МВД на должность следователя в Пуховичский РОСК пришел Евгений Буйко.

— Поступая в Академию МВД, я четко понимал, как сложиться моя жизнь в ближайшие десять лет: сначала учеба в академии, а затем служба по контракту. Молодым людям желающим пополнить наши ряды я бы посоветовал хорошо подумать о том, насколько серьезная ответственность лежит на каждом сотруднике. Защита прав и законных интересов граждан наша основная задача. Каждому сотруднику необходимо быть порядочным, рассудительным, грамотным, внимательным. Для следователя очень важно понимать, что он делает и для чего он это делает.

Станислав БЕЛОУСОВ.