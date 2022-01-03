Роман в письмах: чета Наумовых 31 декабря отметила золотой юбилей свадьбы

Виктору Наумову было 26 лет, когда его командировали по работе из Минска на Байкал. Это была

первая самостоятельная столь дальняя поездка для молодого человека, выпускника Полоцкого лесного техникума. Виктор точно знал, что будет заниматься на Байкале лесоустройством. Но то, что эта командировка перевернет всю его жизнь, конечно, не догадывался. Как не догадывалась о таком же повороте судьбы и Зинаида, в то же время оказавшаяся в командировке от Иркутского университета там же, на Байкале, в поселке Зун-Мурино…

— Мы встретились в тайге, в буквальном смысле на какой-то лесной тропинке, — вспоминает Виктор Трофимович знакомство с будущей женой. — Наверное, могли бы без слов разминуться или в лучшем случае просто поздороваться, но я почему-то понял: нельзя не остановиться… Говорят, что бывает любовь с первого взгляда. Можно в это не верить, но со мной именно так и случилось… Мы остановились, о чем-то заговорили, познакомились и даже договорились о встрече. Она произошла через две недели.

А потом я уехал в Минск. Началась наша переписка.

Роман в письмах — это про чету Наумовых, которые 31 декабря отметят не только Новый год, но и золотой юбилей свадьбы.

Виктор писал Зинаиде практически ежедневно. В каждом письме обязательно посылал и какое-нибудь стихотворение о любви. Сам, признается, не одарен в стихосложении, но, к счастью, какой поэт не писал о любви?!.

Зинаида старалась отвечать на каждое письмо. И в написанных ее рукой строчках Виктор чувствовал взаимную симпатию, любовь.

Переписка продолжалась целый год. За это время случилась лишь одна мимолетная встреча, когда Виктор по служебным делам вновь оказался в Иркутске.

Во второй раз после знакомства будущие муж и жена встретились осенью 1971 года, когда Виктор специально приехал, чтобы сделать Зинаиде предложение. Тогда, наверное, и решили, что судьбу свою строить будут в Иркутске.

— В Минске меня практически ничего не держало, ведь я сам родом из Армении, — рассказывает Виктор Трофимович. — В Беларусь я приехал к старшему брату, который остался здесь после службы в армии. Ему понравилась страна, люди. Строить здесь будущее было более перспективно и спокойно, чем у нас на родине. Так и я оказался в Беларуси. В Минске я закончил школу, в Полоцке получил профессиональное образование. К 26 годам у меня была уже и хорошая работа. Но не было жилья. И я решил переехать на Байкал.

Прилетел в Иркутск будущий жених 20 декабря. Сразу стал вопрос о свадьбе. Но проблема оказалась в том, что тогда было «рекомендовано» три месяца думать прежде, чем обмениваться кольцами и создавать нерушимую ячейку советского общества. И эти три месяца были не по нраву… бабушке невесты. Она категорично заявила: либо за эти десять дней женитесь, либо не женитесь: следующий, 1972 год, — високосный.

Ну как перечить бабушке? Начали объезжать загсы и просить организовать роспись. Никто не хотел идти навстречу двум пылким сердцам и бабушкиным предубеждениям. Уже почти отчаявшись и отъехав на более чем приличное расстояние от Иркутска, жених и невеста нашли понимание в сельсовете небольшого поселка Култук на Байкале. Выбирая дату, отказались от 30 декабря, потому что у Зинаиды Ивановны в этот день — день рождения. И согласились расписаться 31 декабря.

— Это был рабочий день,— вспоминают супруги. — Взяли два такси и поехали на Байкал. А это километров 200! Да еще и по зиме! По настоящей зиме: было минус 40! Но как-то добрались. Нас расписали, мы выпили по бокалу шампанского и даже станцевали вальс молодоженов. Были и кольца, и кукла на машине… Все по тогдашней моде…

И гости тоже были. Они ждали молодоженов, чтобы отметить и свадьбу, и Новый год. Думаю, что гости были счастливы не меньше расписавшихся: с такой чудесной оказией не пришлось хлопотать над оливье и селедкой «под шубой». В общем, здорово все получилось: было сразу и «горько!», и «с Новым годом!».

В новом, 1972-м, году у Наумовых началась новая семейная жизнь. Виктор устроился работать в лесхоз. Спустя 9 месяцев родился сын Андрей, а еще через три года — дочь Светлана.

Молодая семья мечтала о своей квартире. Но видимых перспектив с жильем не было. И тогда Владимир предложил супруге переезд в Беларусь, где и уровень жизни на тот момент был совсем другим.

— К тому же, я вспомнил разговор о моем трудоустройстве с директором Пуховичского лесхоза, — вспоминает Виктор Трофимович. — И хотя говорили мы об этом еще до моей свадьбы, я решил рискнуть. И вернулся в Минск.

Приехав в Марьину Горку, Виктор оправился в лесхоз. Директор сразу вспомнил молодого специалиста и, не отказываясь от своих слов, вновь предложил работу. Даже дал выбор. Виктор Наумов выбрал Тальку. Понравились, говорит, те места.

Жилье новому работнику, как и обещали, предоставили практически сразу. Но совсем неблагоустроенное. Вряд ли Зинаида Ивановна, через год приехавшая в Беларусь с двумя маленькими детьми, была от него в восторге. Но женские руки — они чудесные. И хозяйка превратила неуютные комнаты в настоящее семейное гнездо. Очень им помогли, по словам Зинаиды Ивановны, местные жители, соседи. Делились, можно сказать, последним.

А через 10 лет семья въехала в собственный дом. И в нем Наумовы живут уже 35 лет.

Зинаида, химик по образованию, не смогла найти работу по специальности и пошла работать сначала в сельскую, а потом в школьную библиотеку.

Дети выросли. Сын закончил сельскохозяйственную академию и получил диплом инженера-механика. Дочь училась в финансово-экономическом техникуме. Стала экономистом. Жизнь, правда, сложилась так, что дети и внуки Наумовых живут в Украине и в Эстонии, поэтому здесь, на Пуховщине, только они сами, Виктор Трофимович и Зинаида Ивановна, — главная поддержка друг для друга.

— Любим лес, занимаемся домашним хозяйством, — говорят супруги. — Обычная жизнь на пенсии… Раньше, когда сил было побольше, ездили в столицу в музеи, на концерты. Все нам было интересно… Не заметили за этим, как прошли целых пять десятилетий.

Вместе 50 лет! И уже сегодня с боем курантов придет для Наумовых не только Новый год, но и прекрасный золотой юбилей, история которого началась на какой-то узенькой таежной тропинке.

— Это была судьба, — говорит Виктор Трофимович, с любовью и нежностью смотрящий в глаза жены и сегодня. — Мы ведь могли пойти по разным дорожкам: их в тайге… много. Но пошли по одной.

— Так и идем,— продолжает Зинаида Ивановна, улыбкой отвечающая на слова мужа.— Были, безусловно, трудности, болезни, какие-то недопонимания, ссоры были иногда. Но мы старались преодолевать все проблемы вместе, не углубляясь в обиды, прощая… Поэтому вместе и остаемся…

P.S. Я думала этими словами «золотых юбиляров» закончить свой материал, ведь сказать лучше, чем скажут о себе они сами, вряд ли сможет совершенно посторонний человек. Но, признаюсь, меня по-настоящему воодушевил визит к этим людям. Я увидела не просто людей, проживших бок о бок 50 лет, — я увидела любовь, которая не угасла, которая живет не в воспоминаниях, а в каждом слове, каждом движении. Оказывается, так бывает не только в кино, но и в жизни, если только когда-то вы не прошли мимо своей судьбы и оказались настолько мудры, что сохранили пылкость чувств и эмоций на долгие годы. Счастья вам и здоровья, юбиляры! А любовь? Она с вами…

Елена ШАНТЫКО.