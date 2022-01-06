Рождество Христово

— Празднуется 7 января православными, 25 декабря — католиками и другими конфессиями.

— Рождение Сына Божьего от Девы Марии, место и обстоятельства, поклонение пастухов и волхвов, Вифлеемская звезда, бегство в Египет, жизнь, мессианское служение и жертвенная смерть для искупления человечества от первородного греха было подробно предсказано во всех книгах Ветхого Завета и подтверждено Евангелиями.

— Имя Иисуса Христа является кратким символом христианской веры. Иисус — греческая форма еврейского слова Иешуа, что значит “помощь Бога”, Спаситель. Христос — по-гречески “Помазанник”, на еврейском звучит как Машиах-Мессия. В древнем Израиле помазанниками называли царей, первосвященников и пророков, так как они помазывались на служение особым освященным миром. Через это священнодействие на человека низводилось Божье благословение.

— Совершая Свое общественное служение, Христос действовал и как Царь: проявлял власть над стихиями, изгонял демонов, совершал чудеса и знамения, и как Первосвященник: принес Себя в Жертву на Кресте, и как Пророк: возвещал волю Божью, обличал зло, посвящал в тайны грядущего. Однако в отличие от ветхозаветных помазанников Он был помазан не вещественным миром, а непосредственно Духом Святым.

— Символы Рождества Христова — Дары волхвов — находятся в монастыре Святого Павла на Афоне, Ясли Богомладенца — часть — в пещере храма Рождества Христова в Вифлееме, часть — в церкви Санта Мария Маджоре в Риме.

Подготовила

Ангелина МИРОНЫЧЕВА.