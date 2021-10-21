С К А Ж И «Н Е Т » ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ»

ГРАЖДАНЕ!

Исключите риски административной и уголовной ответственности. Не соглашайтесь на зарплату «в конвертах». Отстаивайте свои права на социальную защиту.

НАНИМАТЕЛИ!

Начисляйте обязательные страховые взносы на все выплаты своим работникам и перечисляйте их своевременно в бюджет фонда.

Уклоняясь от уплаты обязательных страховых взносов, работодатель несет административную и уголовную ответственность (статья 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и статья 243-3 Уголовного Кодекса Республики Беларусь)

Трудовые отношения, не оформленные официально и получение заработной платы в «конвертах» — ЭТО:

Отсутствие права на выплату: пособий по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; за работу во вредных условиях труда. Отсутствие страхового стажа. Получение будущей пенсии в минимальном размере, а именно из официальной заработной платы, отраженной в бухгалтерском учете. Проблемы с получением заемных средств в кредитных организациях.