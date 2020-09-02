С уроков безопасности начался учебный год для первоклашек Марьиногорской гимназии

1 сентября во всех учебных заведениях района школьники, родители и учителя отмечали праздник, посвящённый Дню знаний.

Но что может быть важнее, чем обучение безопасности наших детей? Именно поэтому работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в этот прекрасный день поздравили всех школьников с началом учебного года и пожелали учащимся безопасного обучения. Марьиногорскую гимназию посетил начальник учреждения «Минское областное управление МЧС» Сергей Лапанович.

Особое внимание работники МЧС уделили малышам. После завершения торжественных мероприятий спасатели провели для первоклассников первый урок по безопасности жизнедеятельности:

— Попав в чрезвычайную ситуацию, главное – это не пугаться, ведь в этом состоянии вам будет сложно вспомнить, как правильно действовать… Верно? Поэтому ни в коем случае не паникуем! А что нужно делать, если дома начался пожар?

— Звонить пожарным! Убегать из дома! Прятаться нельзя! Звать взрослых! – ребята с легкостью отвечали, вспоминая все шаги спасения.

В качестве памятных сувениров от Министерства по чрезвычайным ситуациям первоклассники получили тетради «Первые прописи безопасности».

Пуховичский РОЧС.