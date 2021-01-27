Сделать город особенным помогут муралы

Сможете ли вы угадать, какую улицу в Минске считают самой инстаграммной (часто появляющейся на фотографиях пользователей этой соцсети)? Молодежь сделает это даже не с трех попыток – с одной. Случайно (признаюсь) угадала и я, потому что спустя много-много лет, прошедших после окончания университета, по делам оказалась на улице Октябрьская. И была более чем впечатлена. Когда-то в 90-е скучнейшая, пропахшая дрожжами, практически безжизненная улица, где даже общественный транспорт не ходил, сегодня привлекает своей непохожестью и авангардностью. Это легко прочувствовать, просто прогулявшись здесь. Что вас впечатлит? Думаю, что, конечно же, в первую очередь муралы. Не знаю, как у кого, а у меня красивые муралы вызывают настоящий восторг. И об этом хочется поговорить, ведь появление расписанных стен стало реальностью не только для столицы, но уже и для нашего района и города.

Начнем с теории. Вспомним или узнаем, что муралом (слово это все чаще употребляется теперь) называют масштабное произведение искусства, нарисованное на стенах зданий. Слово «мурал» (от латинского слова «murus») и означает — «стена». Не думайте, что это современное явление. Муралами можно считать и наскальные рисунки, благодаря которым мы знаем, как развивалось человечество. Самые ранние рисунки, к слову, найдены в пещере Шове во Франции: датируются примерно 30 000 годом до н.э.

Говоря о муралах, мы вспоминаем имена Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. И это значит, что речь пойдет о настоящем искусстве. Впрочем, не нужно говорить — просто взгляните на примеры некоторых мировых и наших родных, минских, муралов.

В столице несколько лет существует два проекта, в рамках которых в городе на серых стенах постепенно появляются уникальные изображения, — Vulica Brasil и Urban Myths. Участники этих проектов и авторы муралов — и белорусские, и иностранные художники. Благодаря им не только улица Октябрьская стала такой современной и необычной — многие серые здания изменили свой облик и подарили горожанам настроение.

— В наши дни муралы не просто красивые картинки,— уверен новый начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома и главный архитектор района Вадим Мась. — Это еще и способ вовлечения искусства в жизнь общества. Я недавно прочитал, что власти Берлина предложили художникам создать муралы на стенах заброшенных зданий, чтобы привлечь к ним внимание инвесторов. И эта идея сработала: у зданий появились хозяева и надежда на вторую жизнь.

Кроме того, муралы могут создаваться и в качестве рекламы. Чаще всего долгосрочной — социальной, общественной рекламы.

В любом случае профессиональный рисунок на стене — это, как минимум, красиво. Думаю, что и в нашем районе это направление в ближайшем будущем обязательно получит развитие. Тем более, что первые примеры создания рисунков на стенах уже есть.

О чем мы говорим? В первую очередь, о креативной стене дома в поселке Дружный. Ну, согласитесь же: нескучно «подглядывать» за соседями?! Мне, например, захотелось постоять возле этого десятиэтажного дома и рассмотреть все подробности мурала.

В строящемся микрорайоне «Восточный» перед Новым годом строители МПМК-14 сдали пятиэтажный дом для очередников. На торцевой стене дома изображен герб города Марьина Горка. Наверное, эта идея появилась не просто так, а в какой-то связи. И, быть может, будет неплохо, если горожане начнут узнавать герб города. Но, если честно, такой мурал, на мой взгляд, более уместен все же был бы не на жилой застройке. Хотя в любом случае, стена нового дома — уже не просто стена. И строители МПМК-14 прогрессивно придерживаются не первый год стратегии строительства небезликих объектов. Так что мы, мне кажется, увидим уже в этом году новый мурал на рядом строящемся доме.

— Я думаю, что тенденция появления «живописных» стен определенно хорошая,— считает главный архитектор района Вадим Мась.— Но прежде логично было бы определиться со стратегией, которая может и должна базироваться на какой-то идее или идеях. Важно понимать, где и что уместно.

Не могу не согласиться. Тем более, что есть примеры маленьких, но уместных муралов, которые по просьбе коммунального предприятия несколько лет назад появились на некоторых объектах. Возле железной дороги на канализационно-насосной станции вполне себе к месту смотрится рисунок с поездом. На КНС возле Титовки — с лошадьми. В парке Новой Зари — с какими-то детскими персонажами, цветами и бабочками. Жаль, что продолжение начатой тогда работы не случилось.

А ведь в городе есть где развернуться. И наверняка нашлись бы художники, которые пусть не создали бы монументальных произведений, но смогли бы украсить унылые остановочные пункты, бетонные ограждения. Идей для этого можно найти немало. Вот РОЧС пропагандирует на остановочных пунктах правила безопасного поведения. Почему и нет? Даже если один кто-то однажды применит какой-нибудь из описанных навыков — уже польза. Молодежная организация вполне могла бы пропагандировать какие-то свои красивые молодежные идеи (например, о здоровом образе жизни), экологическая — также нашла бы актуальные сюжеты для образовательных муралов. А если задуматься над тем, что название Марьиной Горки происходит от легенды, то можно было бы создавать городскую среду и муралы, отталкиваясь от белорусского фольклора, легенд, сказок, литературных произведений.

Во время отпуска и пребывания в городе моего детства Березе, что на Брестчине, я увидела еще одно интересное решение для придания индивидуальности жилым домам и кварталам. На торцевых стенах в одном из микрорайонов теперь пишут не только номера, но и названия домов. Поэтому там уже нормально услышать вопрос: «Ты где живешь?» и ответ: «В «Рябинке»».

В общем, желание видеть окружающую среду не только чистой и ухоженной, но и имеющей какие-то индивидуальные особенности, не похожей ни на что другое, креативной и, вместе с тем, аутентичной — на мой взгляд, прекрасное желание. И даже если, идя к цели, использовать уже имеющиеся идеи, всегда можно привнести и что-то свое. Поэтому есть у меня мечта: хотелось бы услышать однажды от кого-нибудь приглашение наведаться в пристоличный городок, в Марьину Горку, где можно сделать сумасшедшие фото на память…

Елена ШАНТЫКО.