Семиклассница из Блужи стала призером областного конкурса исследовательских работ в секции «Естествознание»

Мы всегда с удовольствием рассказываем нашим подписчикам обо всех юных пуховчанах, которые на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях добиваются успехов своим талантом и умом. В этот раз нас порадовала семиклассница Блужского учебно-педагогического комплекса детский сад-базовая школа имени Н. Чепика Юля Пальчик, которая стала призером областного конкурса исследовательских работ в секции «Естествознание».

Впервые этот конкурс проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Но это не помешало девочке уверенно выступить и получить одобрение жюри за проделанную работу. А связана она была с изучением полезных свойств амаранта.

Слышали ли вы об этом растении? Признаюсь, что знакомое название сразу не сформировало в моем воображении картинку: я не помнила, как выглядит амарант, пока не увидела его на фотографиях. Это растение с красивыми соцветиями, как оказалось, можно встретить на многих садовых участках. Но, я думаю, не все садоводы знают, что амарант не просто украшение участка. Википедия расскажет, что на протяжении восьми тысяч лет это растение было ценной пищевой культурой земель Южной Америки и его называли «хлебом инков» и «пшеницей ацтеков». А недавно Продовольственная комиссия ООН назвала амарант растением XXI века.

В чем же полезные свойства этого растения? Ответы на вопросы Юля Пальчик искала вместе с учителями Галиной Битус и Галиной Сумниковой, а также со своими родителями, которые с детства поддерживают дочку в ее стремлении находить ответы на самой же поставленные вопросы.

— Интерес к исследовательской деятельности у Юли возник еще в начальной школе, — рассказывает Галина Битус, учитель биологии. — С 3 класса девочка начала принимать участие в конкурсах исследовательских работ. Изучала такие темы, как «Волшебные свойства воды», «Иван-чай и его свойства», «Влияние ацетилсалициловой кислоты на рост и развитие корня и стебля растений и на детей в возрасте до 16 лет». Юля прочитала десятки книг, научных публикаций, общалась со многими компетентными людьми (врачами, работниками лесничества, учеными-химиками), которые могли дать ей информацию по изучаемым темам. Она научилась продуктивно работать не только теоретически, но и практически. Именно эти навыки понадобились во время работы над последней темой.

— Я случайно узнала, что амарант (амарантовое масло) используется в лечении некоторых заболеваний, — говорит Юля. — Мне стало интересно, какие же такие полезные свойства у этого растения. Научные сотрудники Института физико-органической химии НАН Беларуси помогли нам исследовать аптечное масло амаранта, которое обладает уникальным составом и лечебными свойствами. Оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты, сквален, витамин Е, которые помогают при заболеваниях кровеносной системы, кожи, ожогах, онкологических заболеваниях. Однако аптечное масло не на 100 процентов амарантовое. Мы же планируем из собранных семян получить самый чистый и полезный продукт. И его завезем в лабораторию на анализ для сравнения. Сейчас мы сушим выращенный нами урожай.

Наталья Викторовна и Александр Александрович, родители Юли, мне показалось, не меньше дочери увлечены темой ее исследования. Во всяком случае, именно они ее главные помощники. Впрочем, они с этим не совсем согласны. Уверены, что в желании дочери заниматься исследовательской работой и участвовать в конкурсах огромная заслуга Юлиных педагогов.

— Галина Сергеевна и Галина Валерьевна постоянно занимаются с Юлей, совершенствуя ее знания по биологии и химии, — рассказывает Наталья Викторовна. — Они никогда не считаются со временем, всегда готовы ответить на любые вопросы, сопроводить дочку в поездках. Мы всегда на связи с учителями, и благодарны за поддержку. Юля с удовольствием идет в школу. Ее совершенно не нужно мотивировать к учебе.

— Мне нравится узнавать что-то новое, — соглашается Юля. — Это же интересно…

Юля учится в седьмом классе. Ей за время учебы предстоит ответить еще на тысячи разных вопросов. Думаю, девочка с этим справится, потому что к этому возрасту ее научили главному: не лениться.

Елена ШАНТЫКО.