Щука и сом под запретом

С целью информирования рыболовов Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что с 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Республики Беларусь (Витебской область с 9 марта по 25 апреля) устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Запрет направлен, в первую очередь, для сохранения популяции этого вида рыбы. Щука идет на нерест одна из первых видов рыб. Нерестится при температуре воды 4-6 градусов тепла, небольшими стаями чаще всего по три-четыре особи, из которых одна самка.

Благодаря рыбоохранным мероприятиям щука сегодня обитает практически во всех реках, озерах и водохранилищах Беларуси и является ценной промысловой рыбой. В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде. В случае незаконной добычи щуки, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа — до 50 базовых величин, а злостный нарушитель, может быть привлечен и к уголовной ответственности.

За каждую незаконно выловленную в период запрета особь щуки, придется заплатить 9 базовых величин или 261 рубль.

Кроме того Инспекция напоминает, что по 31 марта продолжается запрет на всякий лов сома обыкновенного.

Вред, причиненный окружающей среде за незаконно выловленную в период запрета одну особь сома обыкновенного, составляет 12 базовых величин или 348 рублей.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и думать о последствиях в случае добычи вышеуказанных видов рыб в запретное время.

Если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Всем хорошего отдыха и настроения.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.