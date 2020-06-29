СИДЕТЬ В КОЛЯСКЕ БЕЗ БОЛИ… 12-ЛЕТНЕМУ ВАДИМУ РОМАНЧУКУ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Вадим Романчук – 12-летний мальчик из г. Волковыска, который любит играть с детьми, слушать музыку и танцевать, держа маму за руки и вращаясь на коляске.У Вадима ДЦП 3 степени тяжести, двойная гемиплегия с глубоким спастическим тетрапарезом и контрактурами суставов нижних конечностей. Он не может сам удерживать свое тело, не может прямо сидеть – это причиняет ему боль. Вадим очень нуждается в специализированной коляске для передвижения, в которой мама сможет возить его без боли.

Ольге Александровне было 25 лет, когда она ждала своего второго сына – Вадима. Вся беременность протекала под угрозой выкидыша.

– Я очень часто лежала на сохранении, – рассказывает Ольга. –Но доносить сыночка не смогла. Вадим родился на 33 неделе беременности, весом 1850 гр.

Как только Вадим появился на свет, и его, и маму положили в реанимацию. Самостоятельно дышать малыш не смог, только через 2 недели его сняли с аппарата ИВЛ и перевели в отделение для недоношенных: он должен был набрать вес и научиться сосать бутылочку.

– У Вадима был синдром угнетения, – рассказывает мама. – И ручки и ножки у него были очень вялыми. Сыночек не улыбался, не фиксировал взгляд. Нам сразу назначили медикаментозное лечение, и первый год жизни мы практически постоянно находились на реабилитациях в больницах.

Подобранная терапия помогла, и малыш стал улыбаться, смог брать в ручки предметы, смог хорошо двигать левой ручкой, и немного правой.

– Реабилитации Вадиму очень помогли. Лекарственные препараты, массаж,ЛФК… Но потом начались судороги. Вадиму тогда и годика не было, – вспоминает мама.

С этого времени и по сей день Вадим находится на противосудорожных препаратах в высокой дозировке, благодаря которым приступов у него больше нет. Но в свои 12 лет онсамостоятельно не удерживает спину, сам не сидит, не ходит, плохо удерживает голову, постоянно находится в подгузниках.

Левая ручка Вадима работает хорошо, правая стала немного лучше, и ею он может придерживать предметы, может ею обнять. А еще мальчик понимает речь и говорит простые слова, дополняя их жестами – так они с мамой хорошо понимают друг друга.

–Около 2 лет назад Вадим мог стоять на ножках в ходунках и с поддержкой, но сейчас, из-за вывихов тазобедренных суставов, он не может даже опираться на ноги – так сильно ему болит, не можетсидеть в положении ровно, – рассказывает мама.

Чтобы исправить дисплазию тазобедренных суставов, Вадиму необходима операция, обойтись без которой нельзя – иначе в будущем он не сможет сидеть.

О Вадиме

Вадим – очень дружелюбный и общительный мальчик двенадцати лет, который недавно закончил 4 класс Волковысского ЦКРОиРа.

– Он с удовольствием посещает занятия, – рассказывает мама. –Обожает детей, любит когда он в компании. Очень любит утренники. Всегда участвует. Какие роли он только не играл… и волка, и клоуна.

Сидеть дома Вадим не любит, не любит скучать, поэтому повечерам они вместе с мамой вместе играют, собирают пирамидки, слушают музыку.

– Он не любит детские песни, – улыбается мама. – Больше современные. Как услышит, сразу начинает ручкой танцевать или просит меня вместе с ним покружиться.

У Вадима есть старший брат Дима. Он сейчас учится в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на дневном отделении. Приезжает к брату и маме на каникулы.

– Они большие друзья и очень любят друг друга, – рассказывает мама. – Когда Дима приезжает, Вадим очень радуется. Они собираются вдвоем в комнате и сразу играть…

Вадиму необходима специализированная коляска

– Мы заказывали коляску по индивидуальному заказу вБелорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре, – рассказывает мама. – Мы очень просили о коляске, в которой ну хоть немного регулировалась бы спинка (Вадим не может удерживать спину, не может прямо сидеть из-за боли в тазобедренных суставах), но в предоставленной коляскеспинкане регулируется, не опускается, тело не фиксируется в правильном положении.

У Вадима ДЦП 3 степени тяжести, двойная спастическая гемиплегия с глубоким спастическим тетрапарезом и контрактуры суставов нижних конечностей. Чтобыон мог сидеть в коляске без боли, в правильном положении, его тело должно полностью фиксироваться, ведь он сам его не удерживает, спинка должна быть под наклоном, в положении полулежа, а бедра подняты выше таза.

Мы от всего сердца просим Вас откликнуться и помочь в приобретении для Вадима специализированного кресла-коляски с дополнительными комплектующими, которая позволит удерживать его тело в правильном положении.

Вы можете поддержать мальчика в приобретении для негокресла-коляски Ombrelo с дополнительной комплектацией стоимостью 8135 бел.руб., внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Вадиму Романчуку:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Имя ребенка><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Вадим ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Вадим 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!