Следователи Минской области рассказали о новых способах хищений с банковских карточек граждан

За январь текущего года в Минской области возбуждено 341 уголовное дело по ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Фиксируются данные преступления ежедневно, большинство из них связаны с передачей реквизитов банковских карт, при этом способы совершения подобных преступлений постоянно модернизируются.

Так, днем 26 декабря 2020 г. в ходе телефонного разговора злоумышленник представился работником банка и предложил 36-летней жительнице Клецка установить на смартфон определенное приложение удаленного доступа. Далее он сказал открыть мобильный банкинг, ввести данные, после чего завладел реквизитами банковской платежной карточки потерпевшей и похитил с ее карт-счета более 200 рублей.

Еще один подобный случай произошел в Дзержинском районе. Днем 13 января текущего года неизвестный мужчина позвонил через мессенджер Viber 57-летней жительнице Фаниполя, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в целях пресечения хищения с банковской платежной карточки женщине необходимо установить аналогичное приложение, после чего похитил с карт-счета потерпевшей 400 рублей.

Следователи Минщины обращают внимание: подобное программное обеспечение позволяет установить удаленный доступ к Вашему мобильному телефону и наблюдать за происходящим на устройстве пользователя.

После того, как потерпевшие, следуя инструкции злоумышленников, разрешили им подключение к своим мобильным телефонам через вышеуказанное приложение, те смогли узнать реквизиты их банковских платежных карточек, авторизоваться от имени потерпевших в личном кабинете системы Интернет-банкинг и дистанционно распоряжаться денежными средствами.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси.

В очередной раз следствие акцентирует внимание граждан: не сообщайте никому реквизиты своих банковских платежных карточек и не устанавливайте по просьбе иных лиц подозрительные приложения на свой мобильный телефон! Хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов иным лицам.

Официальный представитель УСК по Минской области

Елена Крупенина